Diego Santilli renunció a su banca y se reunió con gobernadores

Santilli, que tenía mandato vigente hasta diciembre y había sido reelecto en los comicios del 26 de octubre en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, dejará su banca en la Cámara baja para concentrarse en su nuevo rol como interlocutor político con las provincias. En su lugar asumirá el exconcejal platense Nelson Marino, cercano al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Apenas unas horas después de formalizar su salida del Congreso, Santilli debutó en su nuevo despacho de Casa Rosada, donde encabezó sus primeras reuniones con mandatarios provinciales. El primero en llegar fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con quien dialogó sobre el Presupuesto 2026, las reformas laboral y tributaria que prepara el Ejecutivo y la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos.

“Fue una muy buena reunión. Lo importante es ver la letra fina del Presupuesto y las reformas. Hay vocación de diálogo”, afirmó Torres al término del encuentro. El gobernador destacó además que Santilli es “una persona con experiencia y capacidad para generar consensos”, y celebró la decisión de mantener los acuerdos firmados con la anterior gestión para eliminar las retenciones.

Torres explicó que el entendimiento con Nación prevé que, a cambio de esa eliminación, Chubut reduzca regalías, las empresas reinviertan el ahorro fiscal y los trabajadores participen en un acuerdo de competitividad. “Nos vamos con la tranquilidad de que el compromiso sigue en pie y que el decreto que lo formalizará está próximo a firmarse”, sostuvo el mandatario.