Diego Martínez se refirió a su relación con Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca: “No mucha, normal, buena”

El ex entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, habló sobre su relación con el presidente Juan Román Riquelme y con el Consejo de Fútbol del ´Xeneize´.

Tras su alejamiento de Boca hace más de un mes luego de perder 2-0 con Belgrano de Córdoba, el director técnico de 45 años se refirió a su relación con los dirigentes boquenses: “No mucha, normal, buena. Voy a estar agradecido porque él fue el que nos vino a buscar y nos dio la posibilidad de volver al club. Pero más que nada hablaba con el Chelo Delgado”.

“Sí he tenido charlas futboleras que fueron enriquecedoras para mí, escuchar sus experiencias, eso es lo hermoso, lo lindo, más allá del trabajo de presidente-entrenador, y eso es lo que me llevo. Me hubiese encantado tener más reuniones de trabajo con él y hablar más de fútbol”, agregó Martínez.

Además, el entrenador ex Huracán dio detalles de cómo se trabajaban los mercados de pases: “Para los refuerzos con el Consejo hablamos de los puestos. De nombres propios hemos charlado, pero quizás no de la manera que yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a participar, y está bien, es una manera de aprender y de crecer”.

“Cuando uno quiere hacer el bien es mejor correrse, porque es lo más sano, lo mejor para los muchachos y para la institución, que está por encima de todos. Lo entendí yo así, que era el momento para corrernos nosotros”, agregó quién dirigió 45 partidos a Boca en los cuales ganó 21, perdió 11 y empató 13.