Diego Iturbide celebrará 30 años de música con su nuevo show “Germinando rock”

El destacado músico y compositor argentino Diego Iturbide conmemorará tres décadas de trayectoria musical con un espectáculo único titulado “Germinando rock”. El evento tendrá lugar el 29 de noviembre a las 21:00 en Chauvin Soundroom (San Luis 2849).

El show contará con la participación de invitados especiales, entre ellos Mateo Iturbide, finalista de “La Voz Argentina” 2012, Agustín Iturbide, ex participante de “La Voz Argentina” 2018, y el destacado saxofonista Ramón Medina. Además, la banda estará conformada por Maxi Escalante en teclados, Franky Quintana en bajo, Louis Chaves en batería, Juan Iturbide en guitarra y las coristas Candelaria D’Elia y Paola Iturbide.

“Germinando rock” incluirá proyecciones visuales y una cuidada puesta en escena que reflejará el viaje emocional y artístico de Diego Iturbide a lo largo de estos 30 años. El espectáculo combinará música, anécdotas y momentos significativos de su trayectoria, ofreciendo al público una experiencia inmersiva.

Diego Iturbide, una figura consolidada en la escena musical argentina, ha forjado un estilo propio que combina fuerza, autenticidad y un mensaje profundo. Su participación en “La Voz Argentina” marcó un hito en su carrera, donde cautivó al jurado y al público con interpretaciones cargadas de emoción.

“Desde sus inicios en los años ‘90 hasta su presente más maduro y potente, este concierto será un recorrido por sus temas más emblemáticos, anécdotas y momentos inolvidables”, destacan desde la producción.