Dibujo de Scioli sobre el turismo tendrá impacto en mediciones básicas de Mar del Plata

El Banco Central cambió la forma de medir los consumos en el exterior y ayudo a Daniel Scioli a maquillar su alicaída gestión en turismo.

Como contó LPO, el secretario de Turismo y Deportes rompió con el Indec y había dejado de financiar las mediciones del instituto porque no le gustaban los datos que publicaba Marco Lavagna.

Scioli tuvo más suerte con Santiago Bausili y le agradeció sus gestiones para quitar de las publicaciones del Central los consumos con tarjeta para servicios digitales y las compras en plataformas como Amazon.

«Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)», festejó Scioli.

Los números que celebró el funcionario no parecen muy alentadores. Tras la intervención de Bausili, el rojo del saldo entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasó de 9983 millones a 6935 millones de dólares.

Además de dejar de financiar la encuesta de ocupación hotelera del Indec, Scioli tampoco aportará a la Encuesta de Turismo Internacional. En ese caso, los números también fueron catastróficos.

Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 11,19 millones de residentes e ingresaron 4,78 millones de turistas. El resultado fue un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas.