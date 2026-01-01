Portada

Dibujo de Scioli sobre el turismo tendrá impacto en mediciones básicas de Mar del Plata

por mdphoy

El Banco Central cambió la forma de medir los consumos en el exterior y ayudo a Daniel Scioli a maquillar su alicaída gestión en turismo.

Como contó LPO, el secretario de Turismo y Deportes rompió con el Indec y había dejado de financiar las mediciones del instituto porque no le gustaban los datos que publicaba Marco Lavagna.

Scioli tuvo más suerte con Santiago Bausili y le agradeció sus gestiones para quitar de las publicaciones del Central los consumos con tarjeta para servicios digitales y las compras en plataformas como Amazon.

«Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)», festejó Scioli.

Los números que celebró el funcionario no parecen muy alentadores. Tras la intervención de Bausili, el rojo del saldo entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasó de 9983 millones a 6935 millones de dólares.

Además de dejar de financiar la encuesta de ocupación hotelera del Indec, Scioli tampoco aportará a la Encuesta de Turismo Internacional. En ese caso, los números también fueron catastróficos.

Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 11,19 millones de residentes e ingresaron 4,78 millones de turistas. El resultado fue un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas.

