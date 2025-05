Mientras el calendario inglés entra en su tramo final y se aproxima una nueva convocatoria con la camiseta albiceleste, Emiliano Martínez compartió detalles íntimos sobre cómo enfrenta su presente luego de consagrarse en Qatar. En una charla con ESPN, el arquero se refirió a los contrastes entre su vida pública y privada, así como a los objetivos personales que lo impulsan dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

“Mi rutina no cambió, pero el respeto sí”, aseguró el marplatense al referirse al efecto que tuvo el título mundial en su día a día. Aunque asegura que su esencia se mantiene intacta, destacó que haber tocado la gloria máxima le dio otra jerarquía ante rivales, árbitros y fanáticos: “Eso en el fútbol es muy difícil de conseguir”.

Esa exposición, sin embargo, también tuvo costos. En su país, donde es ídolo, asegura que le cuesta tener momentos de normalidad: “No puedo ir a una plaza con mi sobrina porque no tenemos privacidad. Por suerte, tenemos casas en Europa donde podemos estar tranquilos. Igual, seguimos siendo los mismos. La plata no te cambia y eso, para nosotros, no cambió”.

Dibu Martínez reveló cómo vive tras ser campeón del mundo y el desafío que quiere romper en la Selección

Frente a las críticas, Dibu se muestra inmutable. “No me afecta lo que digan. Sé quién soy, cómo trato a mi familia y a mis amigos”, expresó. Para él, la pasión y el carácter competitivo dentro del campo no deben confundirse con su rol fuera de él: “Adentro de la cancha quiero ganar siempre. Pero afuera soy una persona común como cualquiera”.

Siempre enfocado en nuevos desafíos, el arquero del Aston Villa remarcó su deseo de seguir evolucionando: “Me peleo conmigo mismo para ser mejor año tras año”, explicó. Además de buscar rendir al máximo en su club, señaló que completar temporadas largas en óptimas condiciones físicas también representa una conquista personal.

Uno de los grandes anhelos que tiene con la Selección es alcanzar el récord de vallas invictas. Hoy está a 11 partidos de igualar a Sergio Romero, quien mantiene el registro histórico con 47 encuentros sin recibir goles. “Tengo el récord de minutos sin que me conviertan y el de títulos, pero quiero sumar ese también”, admitió sin rodeos.

Por último, reveló que su ambición no es solo personal. Le interesa dejar una huella para los que vienen: “Que dentro de 15 años haya un pibe que diga ‘para superar al Dibu tengo que matarme laburando’. Así se empuja al fútbol a crecer”.