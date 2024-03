Diablito Echeverri rompió el silencio en River y aclaró los dichos que generaron polémica: “Me expresé mal”

Claudio Echeverri fue vital para la remontada de River para terminar venciendo 3-1 a Gimnasia en el marco de la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional en el encuentro correspondiente a la Zona A en el Monumental con su golazo que abrió la cuenta para el dueño de casa.

Luego del final del partido, el Diablito rompió su silencio con la camiseta del Millonario después de sus polémicas declaraciones tras el Trofeo de Campeones donde anunció que no renovaría su contrato y aclaró esos dichos.

El oriundo de Resistencia expresó que mirando en retrospectiva considera que “se expresó muy mal” considerando el contexto de celebración por el título obtenido y que se trataba del último encuentro de un ídolo en el club como Enzo Pérez pero que siempre su intención fue hacer lo mejor para el club. “Desde aquella vez decidí no hablar, fue algo muy triste porque me expresé muy mal. No lo tenía que haber dicho en un lugar donde acabábamos de salir campeones siendo la despedida de Enzo (Pérez) también. Pero siempre por la mejor decisión para River, no es normal que un chico de 17 años sea vendido por 25 millones y siempre fue por lo mejor para River“.

También Echeverri, que poco menos de un mes más tarde firmaría contrato con Manchester City hasta 2028 antes de regresar a préstamo por un año al Millonario, develó que en nunca corrió por su cabeza la idea de dejar la institución con el pase en su poder y dejar un centavo en las arcas del club como se especuló al conocerse su decisión de no extender su vínculo. “Obviamente en ningún momento me iba a ir libre, eso es lo que se habló siempre pero en ningún momento me iba a ir libre. Yo amo a este club y este año voy a seguir dando lo mejor y conseguir el objetivo, que es la Copa Libertadores“.

