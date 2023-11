Día Mundial sin Alcohol: “Uno de cada cuatro fallecidos en siniestros viales tiene alcoholemia positiva”

Además, el uso nocivo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial y es el principal factor de riesgo de muerte y discapacidad para las personas de entre 15 y 49 años. Los datos aportados por la OMS indican que de todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28,7% se debieron a lesiones causadas por siniestros viales, autolesiones y violencia interpersonal; el 21,3% a trastornos digestivos, el 19% a enfermedades cardiovasculares y el resto a enfermedades infecciosas, cáncer, trastornos mentales y otras afecciones.

Con respecto a los países en donde más se consume alcohol, el Informe Mundial de Situación de Alcohol y Salud 2018 de la OMS señala que el ranking es liderado por Seychelles, Uganda y República Checa. En el caso de Argentina, si bien se encuentra en el puesto 43 de 187 países – con 9,7 litros de alcohol puro per cápita (en mayores de 15 años) – ocupa el primer lugar en la región de América Latina y el Caribe.

El alcohol al volante mata

El consumo de alcohol tiene un rol preponderante en la producción de siniestros viales a nivel mundial. Se estima que un millón de muertes por traumatismos fueron atribuibles a su ingesta, lo que incluye alrededor de 370.000 muertes por traumatismos causados por el tránsito, 150.000 por autoagresión y cerca de 90.000 por violencia interpersonal. De los traumatismos causados por el tránsito, 187.000 muertes atribuibles al alcohol se produjeron en personas distintas de los conductores (OMS, 2018).

En Mar del Plata – primero en virtud del decreto N°1980/18 y luego con la implementación de la Ley de Alcohol Cero al volante en toda la Provincia de Buenos Aires – se adoptó la iniciativa de “Tolerancia Cero”, que prohíbe la conducción de cualquier tipo de vehículo con una presencia de alcohol en sangre superior a cero miligramos por litro de sangre. Sin embargo, la lucha para eliminar el consumo de alcohol al volante es diaria. Por ello, para conocer cuál es la situación vial actual en la ciudad y las diversas medidas de prevención y capacitación que se llevan adelante, desde Portal Universidad dialogamos con Héctor Ragnoli, director coordinador de Tránsito de General Pueyrredon.

Ragnoli señaló que son principalmente 4 las causas que producen accidentes viales: “Lo preocupante son los excesos de velocidad en las intersecciones, ya que la gente no circula a 30 kilómetros por hora como obliga e indica la ley de tránsito, y eso hace imposible que frene en tiempo suficiente. La otra cuestión es conducir bajo los efectos del alcohol; y un tercer y cuarto problema serían la distracción generada por los celulares y la falta de respeto a las normas, entre ellos el respeto por la prioridad de paso”.

“Sintetizando, si uno llega a la intersección a una velocidad de 30 y cede el paso al que viene por su derecha no tendríamos los siniestros que tenemos. Y si cuando se sube al auto se tiene cero alcohol en sangre, tampoco habría la cantidad de siniestros con gente conduciendo en estado de alcoholemia”, agregó.

El director coordinador de Tránsito también remarcó la importancia de eliminar la ingesta de bebidas alcohólicas si se tiene que conducir: “El alcohol te miente porque te crea una falsa sensación de seguridad, te hace girar a una velocidad que pensás que el auto va a mantener su adherencia y no, por eso se va en las curvas. Y como el alcohol también alarga el tiempo de reacción, cuando se intenta corregir y estabilizar el auto, el mismo ya está en su posición final”.

“Además es un psicodepresivo ya que al principio te da euforia, después te ralentiza y luego produce sueño. Tampoco te deja percibir en tiempo suficiente el peligro. Es decir, cuando vos lo percibís, ya estás encima de él. Y lo otro que genera, y que la gente a veces ignora, es que cuando se sufren lesiones en un estado de alcoholización se complica también si se debe hacer una intervención quirúrgica cuando el sujeto llega con pérdida de conocimiento, porque hay que observar y hacer muy bien los cálculos médicos en cuanto a la cantidad de anestesia a aplicar. O sea que el alcohol te complica en todo, te complica hasta para salvarte la vida”, agregó.

Ragnoli proporcionó un crudo dato al afirmar que cada 10 segundos en alguna parte del mundo una persona muere por causas vinculadas con el alcohol, ya sea por problemas de salud derivados de su consumo, como por siniestros ligados a la conducción. “Y 1 de cada 4 personas que fallecen en siniestros viales en el lugar del hecho tiene alcoholemia positiva. Remarco lo del fallecimiento en el lugar del hecho, porque a veces mueren poco tiempo después en el hospital y quizás tenían alcohol en sangre pero como aún estaban con vida, no se les realizó la alcoholimetría en el trayecto hasta el hospital ya que lo que prima siempre es salvar su vida”.

La normativa vigente

La Ley Nacional de Alcohol Cero al volante, impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se sancionó en abril de 2023 y comenzó a regir en todas las rutas nacionales a principios de mayo, luego de su promulgación. Esta ley busca reducir la siniestralidad vial provocada por el consumo de alcohol en la conducción, presente en 1 de cada 4 hechos viales graves.

En la provincia de Buenos Aires, se logró sancionar la Ley que prohíbe el consumo de alcohol al conducir hacia fines de 2022. Para el caso puntual de Mar del Plata, ella ya formaba parte de los más de 40 municipios con normativas preexistentes de alcohol cero al volante en sus territorios, debido a la puesta en vigor del decreto Nº1980 de 2018, firmado por el entonces intendente local Carlos Arroyo.

Consultado sobre si existió una mejoría en la ciudad a partir de la entrada en vigencia de la normativa que contempla el alcohol cero al volante, Ragnoli manifestó: “Las leyes no modifican las conductas, te ayudan a controlarlas. Entonces, lo que disminuye es la cantidad de controles que vos hacés. O sea, por más que yo te prohíba consumir alcohol, la prohibición no genera el no hábito de algo, sino que lo condiciona. Lo que hace la ley es ayudarnos mediante los controles, pero por sí sola no cambia las conductas de las personas”.

Por ello, para que efectivamente se produzca un cambio cultural que genere la concientización plena respecto del peligro que significa conducir bajo los efectos del alcohol, Ragnoli entiende que todo lleva a la educación, la concientización, el control y las leyes: “Los españoles dicen que al individuo no solamente hay que multarlo y controlarlo, sino restaurarlo para incorporarlo de nuevo a la convivencia diaria. Por eso nosotros venimos trabajando en jardín de infantes, en la primaria; y yo particularmente trabajo en la secundaria en los últimos años de quienes van a sacar la licencia para que tomen conciencia sobre seguridad vial, y existe un apartado especial que es el tema del consumo de alcohol”.

“O sea, para que vos lo entiendas, vos ves las dobles filas en las escuelas. Yo puedo enviar a un inspector de tránsito y la doble fila ese día no se hace, pero el día que no va el inspector va a estar. Aparte, quien para en doble fila en la escuela va a hacer lo mismo cuando por ejemplo para en la tintorería a dejar un saco o para a comprar algo. O sea que lo que hacés es trasladar la infracción del lugar. Por eso, lo que se tiene que cambiar es la mentalidad, que quien se detiene en doble fila no esté pensando que le van a hacer una multa sino que esté pensando en que algún conductor distraído lo puede llevar por delante a él y a su hijo, sobre todo cuando están bajando del auto para ir a la escuela”, puntualizó.

Controles y capacitaciones: la importancia de concientizar

Con respecto a los controles realizados por los agentes de Tránsito, Ragnoli afirmó que ellos son dinámicos y se llevan a cabo diariamente. En cuanto al número de rodados secuestrados mensualmente, detalló que ronda en los 700: “Todos los días hay operativos, y después se hacen controles en puntos fijos en lo que son lugares de consumo. Ahí son permanentes, sobre todo en verano en lo que es Playa Grande, donde están concentrados la mayoría de los boliches bailables”, manifestó.

En caso de detectar a un conductor con un porcentaje de alcohol en sangre, el director coordinador de Tránsito aseguró que al individuo se lo infracciona pero también se lo concientiza: “Si no sería algo fácil de decir ‘bueno, genero leyes, multo y con eso cambio conductas’. No es así, las multas y las leyes me ayudan como una acción integral para después restaurar al individuo”.

Las charlas de concientización engloban diversos puntos de relevancia respecto a la seguridad vial, entre los que se destacan el conocimiento de las reglas del manejo defensivo, la legislación vigente y el peligro que implica conducir un vehículo en estado de alcoholemia: “En casi dos años que venimos dando charlas a aquellos que son hallados con alcohol en sangre, ninguno de quienes han asistido a las reuniones han reincidido en esa conducta”, aseguró Ragnoli.

“Nosotros enseñamos a partir de las consecuencias. Es decir, yo les muestro qué es lo que pasa cuando alguien va alcoholizado y cómo viaja un cuerpo en una desaceleración. Sobre esto último siempre digo que, si bien el conductor designado no debe tomar, el resto del grupo tiene que tener un consumo responsable, porque si al auto se suben alcoholizados y no se abrochan el cinturón, tampoco se están abrochando la vida. Y en una desaceleración, el que va atrás sin cinturón termina matando al que va adelante, ya que viaja a la velocidad que va el auto”, concluyó.

Más datos y cifras aportadas por la ONU

