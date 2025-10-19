«Día de la Madre»: las ventas cayeron 3,5% con respecto al año pasado

«Día de la Madre»: menos ventas

A precios constantes, la comparación entre el «Día de la Madre» 2024 y 2025 muestra que, aunque los valores nominales subieron, en términos reales la mayoría de los rubros registró caídas. Los electrodomésticos y artículos para el hogar retrocedieron un 8,4% real, “reflejando que el consumo de bienes durables sigue siendo uno de los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo”. Calzado y marroquinería se mantuvo prácticamente estable, con una leve mejora del 1,8%, mientras que indumentaria cayó 5,3%, “evidenciando que, pese a las promociones, el público optó por regalos de menor valor o directamente redujo el gasto”.

El rubro tecnológico fue el único que logró crecer en términos reales, con un aumento del 15,7%, “impulsado por el recambio de dispositivos y las facilidades de financiación”. En cambio, Cosmética y perfumería mostró la baja más marcada, con una contracción del 24,2% real, mientras que Librería retrocedió 1,7%.

De los seis rubros relevados, cinco registraron caídas interanuales en sus ventas. La mayor retracción ocurrió en “Librería”, que se retrajeron 6,3% frente al año pasado. El único que creció fue “Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video”, +0,6% anual. (DIB)