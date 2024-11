Di Zeo amenazó a Bullrich, fue denunciado y apuntó contra una revelación de TyC Sports

Un audio de Rafael Di Zeo enviado a un tercero, nombrado Walter, se filtró en las últimas horas con palabras intimidatorias contra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, quien a su vez denunció penalmente al líder de la barra de Boca “por amenazas e intimidación pública”.

La raíz del conflicto fue una nota publicada por TyC Sports en la que se identificó a los dos barrabravas que intercedieron junto al presidente Juan Román Riquelme para frenar los graves incidentes en Rosario, en el entretiempo de lo que fue la clasificación del equipo de Fernando Gago a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Gimnasia, el miércoles 23 de octubre.

El enojo de Di Zeo radica en la identificación que hizo el periodista Gustavo Grabia de los interlocutores de La Doce con el ídolo en pleno conflicto: Fabián ‘Topadora’ Kruger -mano derecha del propio líder de La Doce- y Fernando ‘Lana’ Gatica, ladero de Marcelo Aravena.

Estos dos hombres claves en la estructura de poder de la popular xeneize, y resaltados por el propio Riquelme por su colaboración para contener lo que podría haber terminado en tragedia en la cancha de Newell’s, fueron incluidos por dos años en el derecho de admisión desde el martes pasado.

Hoy por hoy, La Doce tiene tres polos de poder: Di Zeo, Aravena y Mauro Martín. El que no puede entrar a la cancha es el primero, al igual que Sebastián ‘Skeletor’ Maciel, con derecho de admisión luego de ser encontrados en marzo en un micro con armas rumbo a Córdoba, para la semifinal de la Copa de la Liga que Boca perdió con Estudiantes.

En el audio filtrado, Di Zeo amenazó a Bullrich : “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo. No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la p… entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”. También prometió “hacerle quilombo” al Gobierno y agregó: “Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio”.

A su vez, expuso la importancia que tiene esta sanción para los manejos de La Doce en los estadios. “El problema es que yo los necesito adentro, porque son los pibes que van y meten pechera por todo, boludo, para que no se arme quilombo y los mando a ellos. Entonces a ellos los respetan. Si no están ellos, vamos a tener quilombo”, advirtió.

“Antes de hacer algo que van a hacer esa pelotudez, me tenés que decir ‘Flaco, mirá, tengo que meter tres derecho de admisión’. Yo te doy los nombres, boludo. Y lo sacan en todos lados. Son boludos…”, expresó también Di Zeo, en una especie de pedido de ‘diálogo’ a las autoridades para resolver el conflicto con una sanción a otros tres de menor rango, que no afectase a sus hombres de mayor confianza.

“Al revés hacen las cosas, le dan bola a Grabia”, completó entre otras palabras, en referencia a la publicación de TyC Sports que sirvió a Seguridad para la identificación de quienes estaban al frente de los incidentes, quienes no podrán entrar a La Bombonera u otros estadios al menos hasta fines de 2026.

