Di Bártolo ya tiene adversarios en la interna: Los nombres del MDF que desafían a La Cámpora en Mar del Plata

El guiño inicial dado por el kicillofismo a referentes territoriales para que armen listas propias en distritos donde el Partido Justicialista es manejado por La Cámpora activó fuertes movimientos locales. Dirigentes del MDF se abocan a la junta de avales o hasta ya hicieron pública su voluntad de competir en los comicios.

La euforia de algunos sectores en desafiar liderazgos locales del kirchnerismo anticipan dificultades en caso de un acuerdo de cúpulas que derive en una orden para bajar las nóminas, tal como ocurrió en julio de 2025 con las frustradas listas puras del frente político del gobernador para los comicios legislativos

Mientras la Junta Electoral estiró los plazos para la presentación de avales- lo que estira las posibilidades de varios dirigentes de moverse para cumplir con los requisitos exigidos- varios de ellos ya anunciaron su voluntad de pelear en una contienda electoral.

Los anotados del MDF para enfrentar a La Cámpora en los distritos

Mar del Plata: Dos dirigentes del Movimiento Derecho Al Futuro expresaron su deseo de competir contra Daniel Di Bártolo, un sindicalista que responde a Fernanda Raverta: Por un lado Adriana Donzelli, una de las primeras mujeres en ocupar la conducción local de la CGT y, por otro, Rodolfo “Manino” Iriart, ex secretario de Seguridad durante la gestión de Gustavo Pulti.

Zárate: El concejal Leandro Matilla competirá en las internas y busca disputarle el poder al matrimonio Berni- Propatto.

Tandil: El exconcejal Nicolás Carrillo se prepara para enfrentar al exdiputado nacional y actual concejal camporista Rogelio Iparraguirre.

Chivilcoy: Luciano Dellepiane, el principal dirigente del MDF aspira a quedarse con el manejo del PJ ue hpy está en manos de la concejal camporista Constanza Alonso.

Necochea: Camilo Vidal, un dirigente local ligado al Consorcio del Puerto Quequén anunció que será candidato. Podría competir con Marcelo Rivero, un aliado de Máximo Kirchner que busca su tercer mandato en el PJ.

Lanús: El ex intendente Darío Díaz Pérez, referente del MDF podría presentar una lista para competir contra el armado del intendente Julián Álvarez.

Olavarría: Tras el plenario en Tapalqué, desde la CGT de Olavarría se impulsó el nombre del fomentista Mingo Soraiz pero perdió fuerza. También en estas horas comenzó a mencionarse el nombre del secretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, José Gervasio González Hueso, como posibles aspirantes a competir contra el armado camporista del intendente Maximiliano Wesner y el exdiputado provincial César Valicenti.