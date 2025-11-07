Detienen a joven de 15 años que robó una bicicleta en Champagnat y Avellaneda

Un adolescente de 15 años fue identificado por la policía como el presunto autor del ataque a un ciclista ocurrido el 29 de octubre pasado en Mar del Plata, cuando la víctima fue golpeado con un ladrillo para robarle la bicicleta.

El hecho registrado en la intersección de las avenidas Champagnat y Avellaneda dejó al hombre de 50 años con una fractura de muñeca, heridas cortantes en la cabeza y hematomas en el rostro, por lo que continúa internado en una clínica privada de la ciudad.

Tras el relevamiento de cámaras de seguridad y el testimonio de testigos, personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría 4ª logró establecer la identidad del sospechoso, que vive con su familia en un complejo habitacional del barrio Centenario.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°4 intervino para que se allane la vivienda del menor, donde se secuestraron prendas similares a las que llevaba el atacante, según las imágenes registradas: una gorra gris, una campera negra con capucha, un pantalón jogging y zapatillas Puma.

El joven quedó imputado en la causa por los delitos de tentativa de robo y lesiones graves, al tiempo en que fue notificado para presentarse el próximo 10 de noviembre junto a un mayor responsable.