Deterioro profundo y sostenido de políticas municipales sobre niños y adolescentes

Las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en el Partido de General Pueyrredon atraviesan un proceso de deterioro profundo y sostenido, según advierte un informe elaborado por el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñeces y Adolescencias.

El documento expone vulneraciones estructurales, retrocesos en políticas públicas y un escenario donde las violencias se multiplican, en un contexto económico y social que agrava la exclusión.

Desde el Consejo Local señalan que el agravamiento de la situación no es aislado, sino que se inscribe en un marco político, económico y simbólico donde se consolidan discursos que estigmatizan a las infancias y adolescencias.

Bajo un modelo que promueve la meritocracia y el individualismo extremo, se debilita el paradigma legal de protección integral de derechos, vigente en la Argentina, y se expone a los chicos y chicas a lógicas de competencia, consumo y exclusión.

“Asistimos a una destrucción del Estado desde adentro”, advierten quienes trabajan cotidianamente en el territorio.

Fallas estructurales en los dispositivos de cuidado

El informe enumera una serie de deficiencias críticas en los servicios municipales, que afectan directamente a las niñeces y adolescencias en situación de vulnerabilidad:

Servicios incompletos y recursos insuficientes

Centros de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CPDN) con equipos incompletos o sin inserción territorial.

o sin inserción territorial. El servicio de emergencias 102 funcionando con un solo vehículo .

. Espacios de cuidado infantil con déficit de personal, infraestructura deteriorada y alimentación limitada.

Retroceso en salud y salud mental

Reducción de horas en pediatría y medicina general .

. Listas de espera extensas en salud mental .

. Falta de programas terapéuticos para niñeces con discapacidad .

. Acceso discontinuo a anticonceptivos, con riesgos en salud sexual integral.

Pobreza, exclusión y trabajo infantil

El contexto socioeconómico agrava aún más la situación. En Mar del Plata y Batán más de 66.000 personas están desempleadas o buscan otro empleo, en tanto que más de 45.000 hogares viven en situación de pobreza.

Este escenario impacta de lleno en las infancias: aumentan los casos de autolesiones, suicidios, ansiedad, consumo problemático, así como el trabajo infantil y adolescente en condiciones precarias, lo que afecta las trayectorias educativas y la salud integral.

Un reclamo directo al Estado municipal

Las organizaciones firmantes exigen al Ejecutivo local: