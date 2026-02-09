Desvalijó Mar del Plata y brega por suceder a Cúneo Libarona: ¿Se cae Montenegro?

Karina reclama más manejo del poder a su hermano Javier. Por estas horas trascienden disputas que llegan al Ministerio de Justicia. El ciclo de Cúneo Libarona se da por extinguido. El Jefe no tiene en cuenta al senador provincial por la quinta Sección Electoral e intendente de General Pueyrredon en uso de licencia.

No obstante, Montenegro agota su interés en integrar el gabinete nacional, pero como intendente municipal terminó aplicando y ejecutando todo lo contrario a lo que propone LLA. Clima y mesa de negocios, el combate a la casta política, licitaciones sospechadas, excepciones y compensaciones caprichosas, no exentas de mecanismos irregulares, consolidados con una mayoría propia automática en el HCD que manejó y condujo a sus antojos con sus socios políticos. Los excesos hablan el mismo idioma que los desarrolladores y principales beneficiados con las aprobaciones.

Montenegro ha sido funcional ha militado desde su autoridad política, monetizando los espacios públicos desde las playas hasta plazas y museos. Se ha llevado a la rastra a LaLibertad Avanza, al PRO, a la UCR, a la CC – ARI de Elisa Carrió y una dosis de peronismo que integró JxC.

Son verdaderos escándalos que ya recorren los pasillos judiciales, con citaciones a Mauro Martinelli y Sebastián D´Andrea, funcionarios municipales que han quedado comprometidos en las adjudicaciones que fueron denunciadas. Entre ellas el Estadio Mundialista que se ventila con la generosa participación de Claudio Chiqui Tapia. Montenegro fue una especie de “secanuca” del presidente de AFA cuando inició el proceso para concesionar los estadios.

Hoy el dilema ha llegando a la cúspide del poder. Los hermanos Milei libran varias batallas simultáneas, entre ellas la sucesión de Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia, con decisiones pendientes de tal envergadura que condicionan la vida actual de los argentinos y varias generaciones, debido a las transformaciones profundas e impostergables en el área en la que aún permanece Cúneo Libarona. ¿Por qué se dilata tanto esta designación?

Hasta allí han trepado las aspiraciones de Montenegro, que aparecen como descomedidas en función de sus antecedentes de 6 años en General Pueyrredon. Y también hay que hacer foto en quienes lo impulsan, y ocupan estratégicos lugares de poder en calidad de asesores de máxima confianza de los hermanos Milei en la provincia de Buenos Aires.

La floja temporada alta de Mar del Plata, la ha convertido en la playa menos competitiva del territorio bonaerense, situación que no se compadece con las presencias de Alejandro Carrancio en el INPROTUR y Daniel Scioli actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Resulta asombroso caer en esta cuenta.

Y no es para menos, desde 24 meses en Mar del Plata se paga la sobretasa a la carga de combustible. La recaudación extra significan US$ 515.000.- por mes, se dirime en la justicia la constitucionalidad de su aplicación. Mar del Plata es exponente de las antípodas de los principios de La Libertad Avanza. Es un reflejo que no se percibe en la cúpula oficialista.

“El Jefe” no lo tiene en agenda al amigo íntimo de Ariel Lijo y podría llegar a ser la pirámide de una profunda transformación de la justicia. El ex intendente Guillermo Montenegro – hoy en uso de licencia como senador provincial – ha desplegado en un mandato y medio (6 años) en General Pueyrredon, una lesiva gestión contraproducente a los intereses de todos los marplatenses.

La justicia involucra a la administración municipal en un proceso que está envuelto dentro de características similares a las andanzas del Chiqui Tapia, Toviginno, Sur Finanzas, Prodenter, Javier Faroni, Espinosa que ha causado un revuelo de índole nacional que sacude a la totalidad del futbol argentino.

Pero es sólo aleatorio, aunque integra un patrón de conductas políticas y decisiones políticas, que han llevado a un default a la MGP que ha sido sorteado a través de captar fondos afectados de OSSE, EMTURYC y EMVIAL, “ayudado” con sub ejecuciones presupuestarias para que cierren los números y pagar haberes municipales.

Mar del Plata ha quedado condenada a sufrir por muchos años, quizás décadas, estos desarreglos que guardan estrecha relación con improvisaciones y arreglos de concesiones con licitaciones “amañadas” cuyos alcances se desconocen, como en los casos de estacionamiento medido, publicidad en vía pública, fotomultas, designaciones de jueces de faltas y el cobro vía externa de recupero de deudas de contribuyentes, etc.

En este momento se rechazada la utilización sin cargo del Teatro Tronador, para ser utilizado como escenario de entrega de los premios Estrella de Mar, y en cambio se opta por el pago de $ 250.000.000.-

En este aspecto se observa que este acuerdo no es ajeno a los que viene implementando Alejandro Rabinovich, el hombre fuerte de Montenegro, una suerte de migrante de bancas en el Senado de la Provincia, que va entre la Quinta y Segunda Sección electoral, aunque radica en Palermo Soho.

Como cierre de estas perlas, absolutamente adversas al pregón de Javier Milei y LLA, el bloque de concejales auspiciados por Alejandro Carrancio, la UCR, el PRO, la CC – ARI y un integrante del PJ (que suman 14 concejales) se aprestan a aprobar a libro cerrado el presupuesto 2026, porque dicen tener la aprobación de la Casa Rosada.

En el tratamiento acaban de incluir el cobro del alumbrado público en la boleta de EDEA por el suministro eléctrico de la distribuidora que gira en torno a la OCEBA. “Si no hay una ecuación económica que refleje el costo en la recaudación y cómo se disminuye en lo que pagan los contribuyentes, es un nuevo impuesto, no se puede cobrar dos veces lo mismo ya está en la TSU, lo que se está pagando es un nuevo impuesto”, afirmó un especialista en el tema.

El radicalismo resultó un proveedor de mano de obra con obediencia debida a los propósitos de Montenegro, a cambio del acceso por seis años a una banca de senador nacional de Maximiliano Abad, quien fue tutelado por Patricia Bullrich. Ese rango de legisladores que embolsa aproximadamente $ 15.000.000.- mensuales pueden designar hasta 25 asesores durante el cumplimiento de su mandato.

Haber concedido la llave política de Juntos por el Cambio, para la llegada de Montenegro, quien prosperó como un violeta más, en la prolongación de la LLA, deja en un ocaso inminente a la ciudad más importante del país, que debe ir por su autonomía a la brevedad posible.