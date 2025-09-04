Desplazaron a un párroco condenado por estupro en Tandil

El obispo de Azul, monseñor Hugo M. Salaberry, emitió un comunicado oficial para desmentir que Raúl Esteban Vera tenga algún tipo de vínculo formal con la parroquia Nuestra Señora de Begoña o con el colegio parroquial de Tandil.

En las últimas semanas, la presencia de Vera en actividades vinculadas a la institución había generado preocupación entre madres y padres de la comunidad, ya que el hombre fue condenado judicialmente por estupro contra su sobrina de 14 años. Esa situación despertó alarma y críticas que circularon en redes sociales y medios locales, además de las manifestación que se realizaron frente a la propia institución.

Frente a la repercusión pública, el Obispado buscó llevar claridad:

DECLARACIÓN EN RELACIÓN A LA PARROQUIA Y COLEGIO PARROQUIAL «NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA» DE TANDIL

«Dada la trascendencia en medios de comunicación y redes sociales, deseo aclarar que el Sr. Raúl Esteban Vera no es ni ha sido empleado de este Obispado ni desempeña función alguna en la Parroquia ‘Nuestra Señora de Begoña’ ni en el Colegio parroquial.

Asimismo, expreso mi reconocimiento y gratitud a la labor que el padre Martín Ripa realiza tanto en la Parroquia ‘Nuestra Señora de Begoña’ como en los Colegios de este Obispado que le han sido encomendados en la ciudad de Tandil».

Azul, 3 de septiembre de 2025.

Hugo M. Salaberry, Obispo de Azul