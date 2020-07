Desplazan a policías y la madre de Facundo puso en duda la declaración de una testigo

Por otra parte, unos 200 efectivos de la Policía Federal realizaron este miércoles la segunda jornada de rastrillaje en proximidades de la ruta 3, en jurisdicción de Mayor Buratovich.

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de la localidad de Pedro Luro que está desaparecido desde el 30 de abril pasado, puso en duda el testimonio de una mujer que dijo haber trasladado ese día a su hijo hasta una zona cercana a Bahía Banca, tras lo cual consideró que tiene “la certeza de que las personas que le hicieron daño” a su hijo “van a pagar por lo que le hicieron”.

En tanto, fuentes de la investigación aseguraron a Télam que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso el desplazamiento de los cuatro efectivos de la subcomisaría de Mayor Buratovich que estaban de turno en el momento de la desaparición del joven, al igual que otros dos policías de comisarías de la zona.

Las fuentes explicaron que esos seis policías fueron desplazados a otras seccionales donde continuarán realizando sus tareas mientras continúa la investigación del caso.

La madre de Astudillo Castro afirmó que para ella “no hay lugar a otra hipótesis” que la de participación de efectivos de la policía bonaerense en la desaparición de su hijo, y puso en duda el testimonio de una vecina de la localidad de Teniente Origone que dijo haber trasladado a Astudillo Castro el 30 de abril hasta un cruce de rutas cercano a Bahía Blanca.

“Ayer un medio de Bahía Blanca tenía la primicia, tres horas antes de que declarara esta mujer, me huele raro”, expresó, y siguió: “Cada vez que yo hago una denuncia aparece un testigo, no se olviden de que nosotros a Facundo lo hemos buscado en Santiago del Estero, en La Pampa, en Misiones, no es que nos pasa desde ahora”.

Fuentes de la investigación dijeron que esta mujer declaró haber levantado a Astudillo Castro en la ruta en Origone cuando se movilizaba en su camioneta Honda CRV gris.

Según los pesquisas, el paso de esta camioneta quedó registrado en una cámara del Control Fitosanitario cerca de las 16 del 30 de abril.

El abogado Luciano Paretto calificó como “llamativa” la aparición de esa testigo, y señaló que se trata de “una cuestión muy sensible” porque “tiene que ver con la esperanza de una madre de que su hijo pueda llegar a estar vivo”.

“Quisimos por todos los medios tratar de llegar al testimonio y todavía no pudimos saber lo que testificó, ya que lo hizo en ausencia de la querella. Es llamativa esta repercusión primero mediática y después en sede de fiscalía de manera espontánea, sin que la querella pueda llegar a aportar su control y sus preguntas”, apuntó.

El letrado explicó que la querella confía en las declaraciones de los tres testigos “independientes de la causa y que no forman parte de ninguna fuerza policial”, los cuales, de manera “concordante y unísona”, reconocen haber visto a Facundo entre las 15.40 y las 15 en cercanías de Mayor Buratovich, “siendo detenido por un patrullero de la Policía bonaerense”.

“Estamos absolutamente convencidos de que vamos a ir con esa línea investigativa a fondo, la fiscalía se encargará de esos otros testimonios, que pueden llegar a tener o no buena fe, pero para nosotros lo importante está en ese último contacto de los tres testigos que aseguran que Facundo estaba en un lugar y en un tiempo absolutamente contradictorio al resto”, dijo.

Peretto contó también que Cristina relató ante la Justicia y “con sobradas pruebas” los “hostigamientos que Facundo y algunos amigos suyos sufría por parte de personal policial, que no es una cuestión menor”.

Por último, dijo que ya solicitaron a la Justicia “la apertura de los libros de guardia y de personal para saber quiénes estaban arriba de ese patrullero, y poder avanzar puntualmente hacia la evaluación de si estamos en circunstancias de imputar y pedir detenciones”.

En los procedimientos solicitados por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, participaron efectivos de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul y Dolores, además de personal de la Superintendencia Federal de Bomberos, de la División Canes y de Tecnologías de Información y Comunicaciones, entre otras reparticiones de esa fuerza.