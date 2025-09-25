Desesperado por las divisas, el Gobierno eliminó retenciones y solo terminó favoreciendo a las cerealeras

Expertos del sector agropecuario alertaron hoy que la eliminación temporal de retenciones implementada por el Gobierno para robustecer las reservas “solo favoreció a las cerealeras exportadoras, y no llegó al productor, debido al diseño que tuvo la norma”.

Incluso, trascendió en el mercado de granos que una de las empresas agroexportadoras más grandes habría inscripto ventas por US$ 4.200 millones, equivalentes al 60% del total del cupo determinado.

Según detalló el periodista especializado Matías Longoni, en un hilo de “X”, “Economía permitió que se anotaran DJVE (exportaciones) a diestra y siniestra, sin ningún límite, ni condición. Las exportadoras vieron la posibilidad que les habilitaron y se aprovecharon de la necesidad de los cráneos del Palacio de Hacienda”.

Longoni aclaró que, en consecuencia, las empresas “no cometieron ningún delito”.

Añadió que “la soja que compraron antes de esta semana, ya la pagaron descontando retenciones. Y la venderán sin pagarlas al fisco”.

La sospecha es que “la mayor parte de las DJVE que anotaron es por mercadería que les queda por comprar. Como mañana regresan las retenciones, volverán a descontarlas de los precios”.

De esta forma, las cerealeras nunca trasladarían la baja de las retenciones a los productores.

“Se trató de una decisión oficial. El que quiso, vendió, y el que no quiso, no lo hizo”, deslindaron responsabilidades desde el sector cerealero, ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

Admitieron que, «obviamente, hubo un efecto ‘Puerta 12’, que duró poco. Y no fue todo ganancia cero. Ni ellos, ni nosotros, obtuvimos los beneficios que hubiéramos tenido en un contexto de retenciones cero permanentes. Recuerde que, como cerealeros, siempre nos quejamos de la temporalidad de las medidas».

Por otro lado, referentes agroindustriales pidieron que, “antes de apuntar al sector, deberían pensar en lo mal que estaba el gobierno el viernes último en materia de divisas. Estaban en el fondo del mar”.

Además, advirtieron que “por algo, el secretario del Tesoro norteamericano (Scott Bessent) dijo lo que dijo sobre el respaldo urgente para la Argentina”, y afirmaron: “Todo fue muy rápido y el gobierno manoteó lo que pudo”.

Por su parte, desde la cámara Ciara-Cec -que engloba a cerealeras y aceiteras-, evitaron hacer comentarios sobre la polémica, al ser consultados por la Agencia Noticias Argentinas.