Desde Vélez arremetieron otra vez contra Boca: “Algunos tratan de sacar ventaja”

Los coletazos por la fecha y sede de la semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Vélez no paran. Ni mucho menos. A disgusto porque el partido del 27 de noviembre se le entremete en el camino con su lucha por salir campeón en la Liga Profesional, la dirigencia del Fortín puso el grito en el cielo de inmediato, con el presidente Fabián Berlanga como voz de peso para salir al cruce.

Y ahora, como era de esperarse, el anuncio oficial de Córdoba como escenario, cuando en Liniers habían pedido explícitamente jugar en Buenos Aires para evitar largos traslados en pleno trajín de definiciones, no hizo más que añadirle leña al fuego. “En Boca están defendiendo sus intereses y utilizando todos los recursos para sacar la máxima ventaja y la mejor tajada”, disparó el vicepresidente primero, Augusto Costa, en la últimas horas.

“Hace tres meses nos dijeron ‘la final de la Copa Argentina se juega en noviembre, la semi en octubre y los cuartos en septiembre, terminado noviembre tiene que estar jugada la final’. ¿Y qué pasó? Boca pateó todos los partidos para adelante. Algunos tratan de sacar ventaja”, sostuvo en diálogo con Sábado Vélez, otra vez arremetiendo contra la dirigencia de Juan Román Riquelme por sus manejos.

En esa misma línea, Costa hizo hincapié en que a Boca le entra por un oído y le sale por el otro lo que le vayamos a plantear” y explicó, de acuerdo a su opinión, por qué hicieron fuerza para no jugar en fecha FIFA (cuando pretendía el Fortín): “Hablás con los dirigentes de Boca y te dicen ‘esta es la final de la Champions para nosotros'”.

Es que ya sin chances de pelear la Liga Profesional y afuera de la Copa Sudamericana, el equipo de Fernando Gago no solo se juega la chance de ganar su único titulo del año en la Copa Argentina, sino también de conseguir el boleto a la Copa Libertadores 2025, teniendo en cuenta que por la tabla anual no la tiene nada fácil. Entonces, Riquelme y compañía no querían jugar en esta semana de Eliminatorias porque perderían a sus jugadores de selección.

“A ese nivel está la situación en Boca después de un año decepcionante y donde la CD de Boca pretende que a través de la Copa Argentina puedan lograr algo que no pudieron en las otras competencias”, cerró de manera contundente el vice de Vélez, para seguir con la polémica.

