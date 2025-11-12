Zonal

Desde el Municipio lamentan el fallecimiento de la doctora Gladys Brugnone, esposa del intendente Lunghi

por mdphoy

La doctora Brugnone fue una reconocida profesional de la salud, cuya vida estuvo guiada por la vocación de servicio, el compromiso con su comunidad y el acompañamiento permanente a las acciones vinculadas al bienestar y al desarrollo de Tandil.

De acuerdo con la voluntad familiar, no se realizó servicio de velatorio.

El intendente Miguel Lunghi y su familia expresan su profundo agradecimiento a toda la comunidad por las muestras de afecto, acompañamiento y respeto recibidas en estas horas de dolor.

