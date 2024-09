Desconcierto en el campo por los anuncios de Milei sobre retenciones: “¿Cómo hace para recaudar el doble sin devaluar?”

Desde el interior bonaerense, un productor comparte el diagnostico de la dirigencia: “no tienen planificada ninguna baja de retenciones y subiendo el impuesto al 100 de recaudación lo veo demasiado optimista más en un contexto de Niña por delante y precios bajos, suponiendo que los precios internacionales suban algo lo harán 20 % como mucho” advirtió.

A los ruralistas también les parece por demás complicada la baja en la inflación que imagina el gobierno de Javier Milei: Otra cosa llamativa es el 20% de inflación. Del 160% al 20% hay un trecho grande. Ojalá porque lo necesitamos pero no sabemos cómo lo va a hacer. Al parecer pidiéndole a las provincias que ajusten ellos pero no las veo. Buenos Aires y La Pampa que vienen en una pelea ideológica no lo van a hacer. Por eso no firmaron el RIGI. Es una pelea política y nos meten al medio a todos los ciudadanos” ” asegura el titular de CARBAP, Ignacio Kovarsky.

“Vamos a pedir explicaciones” anticipan desde el campo bonaerense

Tras las presentaciones iniciales- que desde el campo suponen estarán abiertas a la negociación política- comenzaron las primeras conversaciones para generar un canal de diálogo con las autoridades nacionales para dar a conocer sus inquietudes.

“Vamos a pedir explicaciones pero es evidente que el año que viene no van a bajar retenciones. Espert dijo en alguna entrevista que iban a achicar la brecha y sacar el cepo el año que viene pero tampoco está escrito. Nos llama la atención de cómo va a llegar. Nunca jamás espero que sea subiendo retenciones, si mete a otro sector sería aumentar impuestos y va contra lo que dice siempre” observó el titular de CARBAP.

Tanto desde CRA como de CARBAP dieron inicio las primeras gestiones para lograr algún tipo de contacto con las autoridades, más allá de las respuestas por Twitter del ministro de Economía Luis Caputo y las “aclaratorias” que se harán por escrito.

Las exportaciones del campo lejos del boom que espera el gobierno de Javier Milei

Otro de los aspectos que llamó la atención en los ruralistas es el excesivo optimismo por la mejora en las exportaciones del campo.

“Entre los números malísimos que tenemos, más lo caro de los insumos y que ayer acaban de anunciar la Niña hasta octubre, dependiendo de la zona, uno no espera una siembra récord” sentenció Ignacio Kovarsky,

En la provincia de Buenos Aires, los productores estiman que las mayores complicaciones se darán en el oeste: “Trenque Lauquen, Salliqueló, Pelegrini, América estamos bastante complicados” aseguran.

“No están las condiciones dadas. Ha habido inflación en dólares y los comoditis bajaron de precio y los pronósticos del clima no son buenos y a eso hay que sumarle la chicharrita en el norte con el maíz” completó otro productor bonaerense consultado por INFOCIELO.