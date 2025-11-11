Descarriló una formación del tren Sarmiento: Hay al menos 20 heridos

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y 20 pasajeros resultaron heridos.

Todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funciona desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin llegar a la terminal de Once de Septiembre, informó la Agencia Noticias Argentinas

“A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers” se explicó oficialmente.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

Unos 20 pasajeros resultaron heridos con politraumatismos y requirieron asistencia sanitaria en el lugar. Algunos de ellos fueron trasladados a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.

Además, se interrumpió la energía de las vías para el trabajo de las autoridades.

Descarrilamiento del Tren Sarmiento: Qué dijo Trenes Argentinos

Trenes Argentinos emitió un comunicado en el que informó: “A las 15.50 de hoy se produjo el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. El hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional.

Entre el momento del incidente y las 17.50 el servicio circuló limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Desde ese momento la prestación se restableció entre la terminal de Once y Moreno sin detenerse en Liniers.

Personal de Trenes Argentinos y las fuerzas de seguridad se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de restablecer la normal circulación lo antes posible.

Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes”.