Derrumbe de ventas, Peugeot paraliza un mes su planta de El Palomar: Impacta el caso Belchamp en Mar del Plata

En un contexto de la fuerte caída de patentamientos de autos, la firma Stellantis decidió paralizar desde esta semana su planta de El Palomar, donde fabrica modelos de las marcas Peugeot y Citroën.

El freno en la producción se extenderá más de un mes, hasta el 5 de enero, decisión que preocupa en el sector ya que se trata de un receso mucho más prolongado que el registrado años anteriores.

La medida se toma en medio de un derrumbe en el patentamiento de vehículos nuevos. Solo en noviembre, la caída fue del 3,6% con respecto a 2024 y superior al 30% frente a octubre pasado. Se trata de otro dato que expone la ridícula manipulación del índice de actividad que concretó el titular del Indec, Marco Lavagna, para que la economía no marcara recesión.

Para capear esa contracción, especialistas del mercado automotor señalan que las marcas apuestan a mantener la cuota del mercado a costa de vender con márgenes mínimos, mientras que otras directamente deciden bajar sus niveles de actividad.

Según el medio especializado A Rodar Post, en los pasillos de El Palomar se cuenta que se va a aprovechar esta parada «acciones de mantenimiento», mientras que los autopartistas recibieron el argumento de dificultades con la provisión de algunos componentes y con motores.

Como fuere, en el sector señalan que, ya en noviembre, la planta paró por dos semanas y que la decisión pasaría por la necesidad de ajustar los stocks.