Derogaron varias normas que impactarían en la industria ganadera y la pesca

El Gobierno nacional derogó este jueves una serie de normas que regulaban a diferentes sectores de la industria ganadera y la pesca, puesto que tienen entre 60 y 10 años de antigüedad.

Por medio de la publicación de la Resolución 119/2025 en el Boletín Oficial, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, anunció que una serie de resoluciones y disposiciones aprobadas por varios ex organismos que fueron disueltos con el paso del tiempo dejarán de estar vigentes

De acuerdo con la serie de normas mencionadas en el artículo 1 del documento, las mismas fueron emitidas entre la década de los 60, siendo la última correspondiente al año 2011. Asimismo, explicaron que la decisión se tomó a partir de los resultados de un análisis realizado por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario.

Luego de que accedieran a los resultados, las autoridades remarcaron que “se desprende la necesidad de dejar sin efecto un conjunto de normas que han perdido actualidad o sustento, sin perjuicio de encontrarse dicho proceso aún en curso”.

“Dichas normas fueron dictadas en el marco de programas o estructuras hoy inexistentes, lo que ha determinado su falta de aplicabilidad en el escenario actual”, sostuvieron al mencionar que algunas habían sido emitidas por la ex Junta Nacional de Carnes, disuelta en 1991, la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, eliminada en 2012, y la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, modificada en 2024.

Por este motivo, consideraron necesario “contar con un ordenamiento jurídico coherente, simple y eficaz, que brinde claridad tanto a los operadores como a la administración”, lo cual contribuiría al objetivo de garantizar una gestión pública “moderna y transparente”.

De la misma manera, destacaron que “la presente medida constituye un paso más hacia la consolidación de un sistema de comercio agropecuario transparente, previsible y adaptado a las necesidades actuales del país”, por lo que subrayaron que la creación de una nueva normativa resultaría en un proceso de “fiscalización más ágil, objetiva y eficaz”.

Cuáles fueron las resoluciones y disposiciones derogadas

Resolución N° 88/1967 de Criadores e Invernadores.

Resolución N° 378/1972 de Abastecimiento, en referencia a la contabilidad de hacienda en consignación.

Resolución N° 132/1974 que estableció las normas de contralor de actividades relacionadas al comercio de la carne.

Resolución N° 3.005/1977 que dispuso las normas para martilleros y vendedores que participen de remates públicos.

Resolución N° 492/1978 sobre las normas impuestas a los establecimientos faenadores con servicio de clasificación y tipificación.

Resolución N° 1.114/1978 respecto al uso de corrales y potreros de deposito por parte de empresas faenadoras.

Resolución N° 438/1981.

Resolución N° 151/1983 sobre romaneos oficiales de faena.

Resolución N° 153/1983 sobre romaneos oficiales de faena.

Resolución N° 490/1986.

Resolución N° 253/1988 de autorizaciones para actuar como consignatario directo.

Resolución N° 142/1989.

Resolución N° 458/1990 que insertaba una modificación en el norma anterior.

Resolución N° 120/1990 de Plantas de almacenamiento, secado, manipulación y embalaje de manzanilla.

Resolución N° 121/1990 de romaneos oficiales.

Resolución N° 159/1990 sobre Patrones de calidad comercial en la producción de aldogón.

Resolución N° 238/1990 de venta de carnes y subproductos.

Resolución N° 68/1991.

Resolución N° 312/1991.

Resolución N° 317/1991.

Resolución N° 2.158/2006 sobre la sustitución de direcciones de correo electrónico.

Resolución N° 25/2008.

Resolución N° 4.906/2010.

Resolución N° 1.410/2011 de Producción de ganado bovino en establecimientos faenadores de animales.

Disposición N° 3.281/2004.

Disposición N° 2.187/2005.

Disposición N° 2.287/2005 de Propia producción en establecimientos faenadores de porcinos. (DIB)

…