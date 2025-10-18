DEP NORTE GANÓ DE VISITANTE EL DUELO MARPLATENSE

Por la primera fecha del Regional Amateur de fútbol, Deportivo Norte dió un paso enorme hacia la clasificación, venciendo 2 a 1 al Atlético Mar del Plata en el Fullaondo con goles de Joaquón González y de LEo Fredes ( había estrellado un tiro penal en un palo cuando estaban 0-0) . De Olivera quien entró desde el banco de relevos, descontó a falta de 8′ para el final

En un partido más «hablado» que partido de truco, a los 17¿ Lescano trabó a Astiz cometiendo penal. Fredes tomó carera, vio al arquero Nieto yendo a su caño derecho, y le pegó al otro lado, pero la pelota la devoclció el caño izquierdo. 7 minutos después, Fortete saló in extremis, asi sobre la raya de un arco, el remate muy exigido del «Turbo» Vértiz,.

Al estilo de su Dt Mauricio Di MArtino, Dep Norte comenzó a tocar en la parte final, pasado el cuarto de hora, y así llegaron a un centro de Fermín Iriarte que había recibido el pase de Joaquín González, y éste, con una tijera que transformó en gol ante la mirada atónita del golero Nieto por no alcanzar el remate., Y Cuando quedaban 10 minutos, Nieto y esas salidas de los arqueros que entrenaron todas las inferiores con las manos, la modernidad los hace intervenir con los pies. Fredes lo presionó, Nieto no supo resolver, y tras pegar en la parte interna del travesaño, llegó el segundo gol del aurinegro.

Buenas respuestas del arquero Zapata de Deportivo Norte, y el partido, tan charlado y friccionado terminó con la expulsión de Fermín Iriarte, después del gol de De Olivera.

Deportivo Norte tendrá fecha libre y Atl Mar del Plata jugará ccon el tercero en discordia, Díaz Vélez de Necochea en la pro´xima fecha.

Atletico Mar del Plata: Nieto, Lazcano, Santa Cruz, Rodriguez, Dimare, Noto, Faguaga, Rodriguez Acosta, Morales, Vertiz y Goiburu

Deportivo Norte: Zapata, Iriarte, Fortete, Paez, Sposato, Uhart, Rojas, Fredes, Miori, Joaquin Gonzalez y Astiz.