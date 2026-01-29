Denuncian gigantesco fraude en Estados Unidos

«Cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes se desperdician en despilfarro, fraude y abuso cada año«, afirmó sorprendentemente el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent (foto portada) en una entrevista reciente

«Entre el 5 y el 10 por ciento del presupuesto federal total es devorado por malhechores cada año», dijo Bessent, citando datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).

“Si podemos reducir esa cifra, el presidente Trump pidió un aumento de 500 mil millones de dólares en el presupuesto de defensa para fortalecer los 10 a 20 años de negligencia”, le dijo el funcionario al periodista Christopher Rufo.

«Si necesitamos aumentar nuestro presupuesto militar, si podemos eliminar este despilfarro, fraude y abuso, podremos financiar un Estados Unidos más seguro y sólido con eso, sin endeudarnos más. Me parece un resultado bastante positivo», añadió.

Un análisis de la GAO descubrió que entre 233 mil millones y 523 mil millones de dólares se perdieron anualmente debido al fraude durante los años fiscales 2018 a 2022.

La GAO también descubrió que desde el año fiscal 2003, los pagos indebidos (aparte del fraude) probablemente le han costado a los contribuyentes alrededor de 2.8 billones de dólares.

El gasto federal ha aumentado drásticamente desde que se realizó el estudio de la GAO, lo que significa que los gastos fraudulentos también podrían haberse disparado desde entonces, afirmó el diario New York Post.

Hace pocas semanas, Donald Trump declaró que le gustaría que el Congreso preparara un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares debido a los “tiempos difíciles y peligrosos” en el escenario mundial.

El Presidente de EEUU había elegido al magnate tecnológico Elon Musk para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de abordar el gasto gubernamental innecesario.

Musk dejó ese puesto la primavera pasada, y desde entonces DOGE ha cerrado.

La preocupación por el gasto público ha aumentado en las últimas semanas en medio de revelaciones sobre un fraude masivo que afecta al sistema de asistencia social de Minnesota. Un fiscal federal estimó que se habían robado 9 mil millones de dólares desde 2018.

Unas 98 personas han sido acusadas desde 2022 por el creciente escándalo de fraude de Minnesota, donde grupos crearon organizaciones sin fines de lucro que facturaron al Estado por servicios sociales como guarderías, ayuda alimentaria y más, pero se olvidaron de brindar esos servicios.

El escándalo involucró el mayor fraude de ayuda conocido en la era del COVID-19, Feeding Our Futures, una organización sin fines de lucro que ya no existe y que estafó a los contribuyentes por más de 250 millones de dólares.

La semana pasada, el vicepresidente JD Vance anunció que el Departamento de Justicia está estableciendo un nuevo fiscal general adjunto para encabezar una investigación de fraude en Minnesota y otros estados de todo el país.

“Va a ser un esfuerzo nacional porque, desafortunadamente, el pueblo estadounidense ha sido defraudado a nivel nacional”, dijo Vance en ese momento

El IRS proyectó que la llamada “brecha fiscal” sería de aproximadamente 606 mil millones de dólares a partir del año fiscal 2022.

Si bien el fraude y los pagos indebidos son conceptos relacionados, no significan lo mismo. Especialistas consultados concluyen que:

El fraude consiste en obtener algo de valor mediante una declaración falsa deliberada. En ocasiones, el fraude puede implicar beneficios que no resultan en pérdidas financieras directas para el gobierno (como el fraude de pasaportes).

Los pagos indebidos son pagos que no debieron realizarse o que se realizaron por un monto incorrecto; generalmente, se trata de pagos en exceso. Si bien todos los pagos fraudulentos se consideran indebidos, no todos se deben a fraude.

«Reducir tanto el fraude como los pagos indebidos es fundamental para salvaguardar los fondos federales, garantizar que las agencias federales ejecuten sus misiones de manera eficaz y asegurar que el público mantenga la confianza en el gobierno», afirman.

Herramientas de la GAO para combatir el fraude y los pagos indebidos

Las agencias federales cuentan con Inspectores Generales, quienes son la primera línea de investigación del fraude en sus respectivas agencias. Si bien la GAO no persigue el fraude, sí identifican tendencias, riesgos y estimaciones de fraude en todo el gobierno.

Algunas de aquellas herramientas son, de acuerdo a los propios portales oficiales:

FraudNet : Si sospecha de fraude, desperdicio, abuso o mala administración de fondos federales, puede informar sus inquietudes a FraudNet.

Marco de Riesgo de Fraude : Hemos identificado las prácticas líderes para la gestión del riesgo de fraude y las hemos organizado en un marco conceptual. Este marco incluye actividades para prevenir, detectar y responder al fraude, así como estructuras y factores ambientales que pueden ayudar a los administradores federales a mitigar los riesgos de fraude.

Recurso contra el fraude : Hemos reunido recursos sobre esquemas de fraude específicos que afectan a los programas federales, sus conceptos subyacentes y cómo combatirlos.

El Libro Verde : El «Libro Verde» de la GAO establece estándares para los controles internos federales. Unos controles internos sólidos pueden contribuir a la gestión eficaz y eficiente de las operaciones, así como a la reducción del fraude y los pagos indebidos.

Marco para los Programas de Asistencia de Emergencia : Nuestra supervisión ha demostrado que las agencias federales pueden planificar mejor y adoptar un enfoque más estratégico para gestionar los pagos indebidos en dichos programas. Este marco proporciona al Congreso y a las agencias federales un enfoque integral para prevenir y reducir los pagos indebidos en dichos programas.

Pablo Portaluppi

loquevi.com.ar