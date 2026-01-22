Denuncian a La Libertad Avanza en Tres Arroyos: piden que se investigue si usó datos de personas con discapacidad

La denuncia contra La Libertad Avanza

La denuncia formulada por los funcionarios municipales indica, en su descripción de los hechos, que “tres días después de la fecha (17 de junio de 2025) en la que Grippo alienta a quienes van a asistir a ‘la inauguración en Tres Arroyos’ a que le soliciten el listado de beneficiarios de Incluir Salud, esto es, personas con discapacidad que cobran Pensión no Contributiva, se produce efectivamente, según publican medios tresarroyenses el 20 de junio de 2025, la inauguración de un local de La Libertad Avanza en Tres Arroyos”.

Sigue La Voz, en la denuncia se recuerda que la actual concejala se hace presente en el acto, según fotografías de las mismas publicaciones, donde dirige palabras a los presentes y toma contacto directo con el coordinador local, concejales en funciones y candidatos para las elecciones que se realizaron el 7 de septiembre del año pasado”.

Finalmente, el pedido a la Justicia está orientado a que se investigue “en los términos del artículo 157 bis del Código Penal, la posible comisión del delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos sobre personas con discapacidad del partido de Tres Arroyos, considerando el agravante de la condición de funcionarios públicos de quienes pudieren resultar sus autores”.