Denuncian a Cúneo Libarona con duros cargos a su gestión e incumplimientos varios

El fiscal general federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani solicita que se investigue la conducta del Ministro, y que cautelarmente se suspenda la implementación del CPPF en el Distrito Mar del Plata, hasta tanto se designen los Fiscales y se cuente con los recursos necesarios.

Entre los fundamentos expresa que “en la implementación del sistema acusatorio para la jurisdicción de la Cámara Federal de Mar del Plata, acusándolo de vaciar el Ministerio Público Fiscal al igual que lo hiciera con otros organismos de control”.

.“A diferencia de la Oficina Anticorrupción y la UIF, que integran el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal es un organismo constitucionalmente independiente (120 CN), por lo que el Ministro no puede avasallarlo impunemente”, afirmó el Fiscal.

Pettigiani denunció que: “…la conducta del Ministro de Justicia, contraviene compromisos internacionales, normas de actuación de la Administración Pública Nacional, el art. 43 de la ley de Ministerio Público, el 38 de la ley de Administración Financiera y el DNU 188/24, afectando las garantías constitucionales con que la sociedad argentina dotó a los Fiscales para el cumplimiento de nuestra función (Art. 120 CN) al asignar nuevas funciones al MPF, sin designar los fiscales necesarios, ni prever los recursos suficientes para que el MPF asuma las mismas”.

Sostuvo que: “…El ataque persigue lograr un Ministerio Público Fiscal débil que no pueda defender a la sociedad ni controlar o investigar al Poder. Por eso no quieren nombrar los Fiscales que hacen falta.La mejor forma de lograr que el narcotráfico avance es con Instituciones ineficaces que no estén a la altura del desafío y esto es lo que pretende el Ministro. Con acierto, el Gobierno afirma querer perseguir las mafias, ahora ¿Qué mafia o que Poder concentrado se va a perseguir si debilitamos a quien lo tiene que hacer? Poniendo Secretarios en lugar de Fiscales, el crimen organizado festeja y la República sufre”.

En la denuncia se probó que el vaciamiento institucional se verificó con la implementación en los distritos de Santa Fe, Mendoza y Roca, donde se efectuó sin la necesaria designación constitucional de Fiscalesni el otorgamiento de los recursos materiales, sino a través de la “designación provisoria de Fiscales de la procuración General, la asignación de auxiliares fiscales y cargos de agentes y la optimización de la distribución de los recursos humanos e informáticos disponibles”, lo que, sumado a queel Jefe de Gabinete, en el Presupuesto 2025, redujoel presupuesto del MPF en 23,3% en relación al ejecutado 2024,le permite afirmar a Pettigiani que la implementación en Mar del Plata carecerá, aún más, de los recursos mínimos necesarios.

Para fundar su denuncia, efectuó un minucioso análisis de la dinámica de la implementación que lleva adelante el Ministro y, en especial, del debate de la Convención Nacional Constituyente del año 1994, acerca del artículo 120 de la Constitución Nacional, que avasalla el Ministro de Justicia de la Nación.

Finalmente, además de que se investigue la conducta del Ministro, solicitó que cautelarmente se suspenda la implementación del CPPF en el Distrito Mar del Plata, hasta tanto se designen los Fiscales y se cuente con los recursos necesarios.