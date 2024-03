Demichelis, post derrota de River: el cruce con un periodista y qué no le gustó del equipo

River perdió frente a Huracán por 1-0, dejó el invicto en la fecha 12 de la Copa de la Liga y Martín Demichelis analizó la actuación del equipo en Parque Patricios, en la previa del debut en la Copa Libertadores frente a Deportivo Táchira.

“Arrancamos bien los primeros minutos”, arrancó Demichelis ante la prensa y después reconoció que el primer tiempo estuvieron “muy erráticos, nos costó muchísimo”. Luego, el técnico expresó que “en el segundo tiempo fuimos un mejor equipo, con mejor circulación de pelota… No concretamos las que tuvimos y en una falta ofensiva nos agarran de contra, en una de las pocas Huracán nos concretó y ganó”.

“Sin hablar de merecimiento, nos deberíamos haber llevado mínimo un empate, pero la realidad es que nos vamos con nada”, agregó.

Ante la consulta si la caída llegó en un mal momento porque se viene el debut en la Libertadores, Demichelis afirmó: “No conozco derrota que caiga en un buen momento, siempre no es bienvenida. Nos quedan seis puntos en la Copa de la Liga para ganarlos y cumplir el próximo objetivo que es clasificar entre los cuatro”.

Además, el entrenador manifestó ante la pregunta sobre el rendimiento de Esequiel Barco que “respecto a los niveles individuales, se habla de puertas adentro. Prefiero hablar más del funcionamiento del equipo”.

“Hicimos muchos cambios ofensivos para llevarnos los tres puntos, había espacios para jugar, los cambios entraron bien, los hicimos para ir en busca de un resultado. Me quedo con el segundo tiempo que hicimos y lo perdimos, el primer tiempo no me gustó, no me gusta ver un equipo tan impreciso”, destacó Demichelis y afirmó: “La cabeza estaba 100% acá, no hablamos con los jugadores de Deportivo Táchira”.

Por último, sobre el buen ingreso de Claudio Echverri, Demichelis apuntó: “Necesitamos que el equipo esté mejor en varias cosas. Si el equipo funciona, mejora en todas las líneas y las individualidades van a estar mejor. No necesitamos solo de Echeverri”.

