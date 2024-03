Demichelis evitó hablar y ya comenzó a jugar la final del miércoles con Estudiantes

Luego de la igualdad 1-1 entre Independiente y River en el Libertadores de América, con goles de Miguel Borja y Gabriel Ávalos, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, tomó la tajante decisión de no asistir a la conferencia de prensa que habitualmente se realiza después de cada partido de la Copa de la Liga. La razón, según deslizan en las entrañas del mundo riverplatense, estaría relacionada con un importante compromiso próximo que asoma en el calendario de su equipo.

El empate le impidió a la Banda colocarse como el único líder de la Zona A. De haber conseguido una victoria, hubiese quedado puntero con 20 puntos, dos más que Instituto de Córdoba y tres arriba del Rojo. Sin embargo, las tablas acomodaron el pelotón y ahora están todos con 18 unidades. Por debajo aparece Argentinos Juniors, que visita el domingo por la tarde a Huracán en el Ducó, con 17.

El rendimiento de River también estuvo lejos de ser el ideal. Le costó arrimarse al arco de Rodrigo Rey a lo largo del segundo tiempo y hasta pudo haberlo perdido en algún que otro mano a mano que finalmente atajó Franco Armani. No es un detalle menor que el árbitro Nazareno Arasa, apoyado por el VAR en Ezeiza, no cobró una supuesta infracción de Leandro González Pirez sobre el atacante paraguayo que todo el plantel del Rojo reclamó con vehemencia. Además, el Millonario tuvo un hombre más en los últimos minutos de juego por la expulsión de Ivan Marcone y no lo supo aprovechar.

Tras el cierre del clásico, muchos hinchas esperaban la palabra de Martín Demichelis para conocer su punto de vista sobre lo acontecido en Avellaneda, pero no apareció en la sala de conferencias del Rojo. Un rato más tarde, se hizo presente Carlos Tevez, DT de Independiente, para analizar el trámite y hablar de las polémicas arbitrales, aunque con menos vehemencia que la semana pasada contra Barracas Central.

Lo que comentan en el corazón del estadio Monumental es que Demichelis prefirió reservarse para pensar directamente, y sin perder el tiempo, en la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata, pautada para este miércoles en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. “Solo se piensa en el miércoles y nada más que en el miércoles”, deslizaron algunas voces en la salida del Libertadores de América.

Comparte esto: Facebook

X