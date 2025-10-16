Demián Rugna, Javier Botet y Magui Bravi serán entrevistados por el podcast “Martes de misterio”

Demián Rugna, Javier Botet y Magui Bravi serán algunas de las estrellas invitadas al ciclo de entrevistas “Maestros del miedo” que propone el podcast “Martes de misterio” en el marco de Halloween. El primer episodio se estrenará este viernes 17 con la conducción del periodista Martín Echevarría.

Los episodios se estrenarán de forma gratuita en el canal de YouTube (@martesdemisteriooficial), Spotify y otras plataformas de podcast. A lo largo de estas cinco entrevistas se explorará el terror en sus diversas manifestaciones: literatura, cine, historias y experiencias personales.

El estreno será este viernes con Uriel Reyes y continuará el martes 21 con Demián Rugna, el viernes 24 con Magui Bravi, el martes 28 con Javier Botet y el viernes 31 con Mariana Enríquez.

Esta iniciativa surge de la unión entre “Martes de misterio” -uno de los podcasts de terror más escuchados en Hispanoamérica- y figuras emblemáticas del género. Se presenta como una experiencia esencial para los aficionados al terror, con charlas que indagan en la fascinación humana por lo inquietante.

Fuente: www.funcinema.com.ar