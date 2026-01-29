Deportes

Demasiado Estudiantes para muy poco Boca en La Plata

por mdphoy

Estudiantes pisó fuerte este miércoles en UNO para cosechar su primer triunfo del Torneo Apertura 2026 nada menos que por 2-1 contra Boca, justo después de la polémica salida de su excapitán Santiago Ascacíbar rumbo a La Ribera. El equipo de Eduardo Domínguez dominó con peligro la mayor parte del encuentro dejando muy mal parado al de Claudio Úbeda y haciendo parecer escasos los goles de Santiago Núñez y Leandro Gpnzález Pirez merced a una buena actuación de Agustín Marchesín. En el final descontó Exequiel Zeballos y la visita coqueteó con una igualdad que hubiera resultado injusta. Así, el Pincha dejó atrás la igualdad del debut con Independiente y el xeneize no pudo sostener su buen inicio ante Riestra.

