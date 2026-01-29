Demasiado Estudiantes para muy poco Boca en La Plata

Estudiantes pisó fuerte este miércoles en UNO para cosechar su primer triunfo del Torneo Apertura 2026 nada menos que por 2-1 contra Boca, justo después de la polémica salida de su excapitán Santiago Ascacíbar rumbo a La Ribera. El equipo de Eduardo Domínguez dominó con peligro la mayor parte del encuentro dejando muy mal parado al de Claudio Úbeda y haciendo parecer escasos los goles de Santiago Núñez y Leandro Gpnzález Pirez merced a una buena actuación de Agustín Marchesín. En el final descontó Exequiel Zeballos y la visita coqueteó con una igualdad que hubiera resultado injusta. Así, el Pincha dejó atrás la igualdad del debut con Independiente y el xeneize no pudo sostener su buen inicio ante Riestra.