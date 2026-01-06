“Demasiado”: el nuevo espectáculo de stand up de Pablo Molinari

Pablo Molinari presentará “Demasiado”, su nuevo unipersonal de stand up, el próximo sábado 24 a las 22:00 en Vorterix MDQ (Diagonal Pueyrredón 3338), espectáculo que propone una mirada humorística sobre la vida contemporánea y sus excesos, a través del estilo personal que caracteriza al comediante.

“Demasiado” es un show de stand up pensado para quienes sienten que todo hoy está un poco pasado de rosca: la tecnología, los ruidos, la gente y hasta uno mismo. A lo largo de poco más de una hora, Molinari despliega observaciones obsesivas, reflexiones innecesarias y preguntas sin respuesta.

Con su humor quirúrgico, el comediante desarma situaciones cotidianas hasta llevarlas al absurdo, construyendo un universo reconocible para quienes viven con la cabeza llena de “pestañas abiertas”, se ríen de sus propias manías y no logran encontrar el botón de pausa mental.

Molinari es uno de los comediantes argentinos de mayor crecimiento en los últimos años. Supera el millón y medio de seguidores en redes sociales y alcanzó gran impacto en YouTube con sus series “Perdón centennials” y “Datazo”.

A lo largo de su carrera grabó especiales para Comedy Central, fue nominado en dos oportunidades a los Premios Estrella de Mar, participó en distintos ciclos televisivos de comedia y representó a la Argentina en festivales internacionales como el Festival Internacional de Stand Up Comedy en Costa Rica y el Latin Comedy Fest, en Toronto, Canadá.