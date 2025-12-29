Del aire al escenario: llega “Enramada en vivo” con Chango Spasiuk

Chango Spasiuk presentará “Enramada en vivo” el 10 de enero a las 22:00 en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1720), en una propuesta que traslada al teatro el espíritu del ciclo radial que marcó un hito en Radio Nacional. La función contará con la participación especial de la cantante Luna Monti.

Tras tres años al aire, “Enramada” se convierte ahora en una experiencia escénica que combina música en vivo, lecturas y canciones, invitando al público a compartir un espacio de cercanía y escucha atenta. Una lámpara de luz cálida, libros y un micrófono conforman la atmósfera de este ritual contemporáneo donde el escenario se vuelve refugio y punto de encuentro.

En cada presentación, Spasiuk se acompaña de músicos e invitados especiales para proponer un recorrido sensible que dialoga con la memoria, la palabra y el sonido. La propuesta mantiene viva la esencia de un ciclo que se transformó en uno de los podcasts más escuchados y descargados de Radio Nacional.

Con más de 35 años de trayectoria, Spasiuk es una figura central de la música argentina. Nacido en Misiones en 1968, editó 14 discos solistas, compuso música para cine y televisión y realizó giras internacionales. Entre sus distinciones se encuentran el Premio BBC de Londres de Músicas del Mundo, ocho Premios Gardel, una nominación al Grammy Latino, el Premio Konex de Platino como Solista Masculino de Folklore de la Década y el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones.

Creador y conductor del ciclo televisivo “Pequeños universos” y del programa radial “Enramada”, Spasiuk desarrolló un lenguaje musical propio que nace en el chamamé y las polcas rurales, pero dialoga con la música académica, popular y universal sin perder identidad.

A lo largo de su carrera, también colaboró con referentes del rock argentino. Entre ellos, su fusión con Divididos en vivo versionando “El toro”, y la interpretación de temas de Luis Alberto Spinetta como “Seguir viviendo sin tu amor” en su disco “Otras músicas”. Además, trabajó junto a Soledad Pastorutti, Eruca Sativa y músicos internacionales como el noruego Per Einar Watle.

Por su parte, Luna Monti es cantante de música folklórica argentina y latinoamericana, además de educadora musical. Es creadora del Estudio Luna Monti, dedicado a la investigación de la voz y el cuerpo sonoro, con especial énfasis en la revalorización del canto comunitario.

Se formó como profesora de canto en la Escuela de Música Popular de Buenos Aires. En el año 2000 lanzó su primer álbum, “Dentro, el silencio.”, con producción artística de Raúl Carnota. En 2002 conformó un dúo con Juan Quintero, con quien grabó ocho discos independientes -entre ellos “El matecito de las siete”-, consolidándose como referentes de la música popular argentina.

A lo largo de su trayectoria colaboró con artistas de renombre internacional como Mercedes Sosa, León Gieco, Ricardo Mollo, Lito Vitale y Coetus, entre otros.