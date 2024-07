Defensor del Pueblo: Montenegro y Abad en modo barrabravas

La continuidad de la película que sólo es ir pegando fotos en este caso en particular. Como una patota en el Concejo Deliberante.

La designación de Marcelo Macedonia como defensor del Pueblo, resume la política oficial cuya línea es blindarse de críticas, denuncias y reclamos que molesten la deficitaria gestión del intendente Guillermo Montenegro, cada más notoria y llegando a término que como admisión son inadmisible e inaceptable, sobre todo para quienes pueden aún mantenerse al día con el pago de tasas municipales.

Hoy la principal preocupación del gobierno municipal es la caída de la cobrabilidad que no encuentra su piso, y por lo tanto se agranda en el incumplimiento de sus obligaciones.

Su elección no resultó limpia, mucho menos inmaculada, sino fruto de un acuerdo de una mayoría que estuvo lejos de ser calificada. Sustituyó a dos de sus concejales para obtener los votos necesarios y la totalidad de la oposición procedió al abandono del recinto en el momento de la votación. No es un dato menor, ya que es difícil encontrar un antecedente de semejante naturaleza, lo cual despierta una sospechosa debilidad del designado, quien no desconoce el significado de episodios de esta naturaleza.

“¿Cómo le va a ir bien a la municipalidad si cada uno hace lo que quiere?” En tono de interrogación un miembro del oficialismo con autocrítica hacia un descargo, reconociendo la situación real, que no es la que refleja la cadena de protección mediática, sostenida también por contribuyentes que financian la publicidad oficial.

Por ejemplo: ¿Cómo se ha llegado al grado de confrontación entre el DE y el STM? Por el control de la caja del estacionamiento medido. Ante el avance de la entrega de la explotación el STM vio amenazado el manejo de un área que han manejado discrecionalmente . Es histórica esta problemática, llámese Aprile, Katz, Pulti, Arroyo o Montenegro.

¿Qué va a hacer Macedonia? No va a proponer ninguna defensa de nada ni de nadie. “Es la burocracia política en un nuevo exponente de rancios acuerdos político que sostiene el oficialismo a través de acuerdos non sanctos”, de los cuales no debe excluirse a lo que se denomina como oposición.

Los municipales tienen otro problema mayor. Montenegro le ha entregado al clan Moyano la segunda caja municipal, es decir a través de CIAGESER el monopolio sobre disposición y tratamiento de los residuos, que incluye paralelamente la explotación de mini contenedores, cuya explotación está bajo control de inspectores municipales, con intervención directa sobre los comerciantes que los utilizan. El STM ha sido postergado como nunca desde su vigencia.

¿Qué es la segunda caja municipal? El monto de recaudación detrás de la masa salarial de la MGP. Está en manos de Sebastián Ruiz Moyano, el hijo de Eva Moyano, a quien Guillermo Montenegro como flamante intendente, le entregó el cargo de manera sumarísima. Se trata de la OMIC (Oficina Municipal de Información Municipal) que funciona en Inspección General. Nada raro ni extraño en el loteo de Juntos Por el Cambio a partir de 2019.

