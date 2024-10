Defensa Civil informa las medidas de prevención ante el riesgo de incendios forestales

Ante el riesgo de incendios por las altas temperaturas y la falta de lluvias, se puede consultar el índice de peligrosidad y recomendaciones en mardelplata.gob.ar/prevencionincendios.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de Defensa Civil, intensifica su labor preventiva contra incendios forestales con la llegada de las olas de calor y la escasez de lluvias en zonas boscosas, lo que eleva el riesgo de siniestros. A lo largo del año, 4.044 vecinos de 57 instituciones educativas, sociedades de fomento y otras entidades participaron en charlas de concientización, las cuales incluyen también prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono. Estas capacitaciones pueden solicitarse en bit.ly/CapacitacionesDefensaCivil.

Con el incremento de las temperaturas, es clave reforzar las medidas de precaución para evitar focos de incendio y proteger las áreas forestales. Los vecinos pueden consultar el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) y acceder a recomendaciones específicas en la página mardelplata.gob.ar/prevencionincendios.

El índice de peligro de incendios es una herramienta vital para evaluar el riesgo de ignición, propagación y dificultad de control de los fuegos, teniendo en cuenta factores como la vegetación, la topografía y las condiciones climáticas. Este índice se clasifica en cinco niveles de peligro: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

Cuatro ejes de trabajo: prevención, preparación, mitigación y reconstrucción

En las últimas tres temporadas, la ciudad adoptó nuevos enfoques para enfrentar este riesgo, organizando su estrategia en torno a cuatro ejes clave:

1. Prevención Con una fuerte campaña de comunicación, se trabaja junto a los vecinos, instalando carteles informativos y publicando diariamente el FWI en la web municipal, convirtiendo a General Pueyrredon en el primer municipio de la provincia en implementar esta herramienta.

2. Preparación: Se brindan capacitaciones específicas a personal municipal y a los organismos que intervienen en la mitigación de los incendios.

3. Mitigación: En esta etapa, se pone en práctica la coordinación y las recomendaciones, priorizando la prevención de incendios interfase, es decir, aquellos que amenazan zonas urbanas.

4. Reconstrucción: Tras controlar el incendio, se trabaja en la coordinación con otros actores estatales y la comunidad para restaurar las áreas afectadas.

Recomendaciones para evitar incendios forestales

Defensa Civil recuerda a los vecinos que es fundamental seguir estas indicaciones para prevenir incendios:

– No realizar quemas de pastizales, restos de poda o residuos.

– No arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

– No tirar colillas de cigarrillos desde vehículos, balcones o ventanas.

– Encender fogatas solo en áreas habilitadas y apagarlas correctamente.

– Realizar el raleo de árboles, cortando las ramas desde el suelo hasta los dos metros de altura.

