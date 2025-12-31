“Decepcionante”: advierten que la economía mermó el crecimiento en noviembre

La actividad económica registró una contracción en noviembre, al caer 0,8% en la comparación mensual, y desaceleró su crecimiento interanual, según reflejó el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres.

A pesar del retroceso a nivel mensual, la medición arrojó que el nivel general de actividad registró un crecimiento de 1,6% interanual en noviembre de 2025, acumulando en los once meses transcurridos del año una suba de 5,4%.

La comparativa interanual tuvo una menor alza respecto a meses previos fundamentalmente a partir de descensos de la industria (-3,7%) y del comercio (-0,7%). En relación a diciembre de 2024, la actividad creció 1,8%.

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, puntualizó que los datos del penúltimo mes del año representaron una merma en el repunte que venía evidenciando la actividad al indicar que la contracción mensual cortó con la expansión de los últimos meses y la medición interanual se desaceleró respecto de las cifras pasadas.

Al analizar la proyección estimada, la consultora se mostró optimista de cara al próximo calendario al señalar que » a pesar del registro decepcionante de noviembre, las perspectivas para el 2026 son positivas.

En este sentido, estimó que “el mayor orden tanto a nivel macroeconómico como a nivel político, junto con el avance de la agenda de reformas del gobierno nacional, debería redundar en una baja del riesgo país, en mayores niveles de inversión y de acceso al crédito, y en mejores ingresos de las familias, impulsando la actividad económica.

Sin embargo, planteó que no se debe perder de vista que “estamos atravesando una etapa de transición productiva, donde esperamos ver desempeños heterogéneos entre los distintos sectores”.

El rendimiento de cada sector

Agricultura y Ganadería: durante noviembre el agro anotó una suba de 8,9% en la comparación anual, impulsada principalmente por la muy buena campaña triguera que apunta a registrar un récord histórico en las toneladas producidas. El acumulado de los once meses transcurridos arroja una merma de 0,3%.

Industria manufacturera noviembre no fue un buen mes en términos de producción industrial. La mejora de octubre se revisó a la baja, y el onceavo mes sumó a eso una fuerte caída de 1,8% mensual, de acuerdo a la serie desestacionalizada del IPI-OJF. A su vez, la medición interanual registró una caída de 3,7%, dejando una suba acumulada de 1,6%. Entre las bajas más importantes se destaca la producción automotriz, que con una producción de 37.961 unidades, marca una contracción de 29,3% respecto del mismo mes del año pasado, y de 19,6% respecto de octubre.

Electricidad, luz y agua: el sector de servicios públicos anotó para noviembre una contracción de 0,5%, acumulando para los once meses una baja de 1,5%. En el detalle del servicio eléctrico, Cammesa informó una caída en la generación de 4,4% anual, relacionada a la menor demanda residencial.

Minas y canteras: el sector de minas y canteras registró para el onceavo mes un avance de la actividad sectorial de 9,2%, dejando, a falta de un mes para cerrar el año, una suba acumulada de 7,3%. El avance del sector sigue liderado por la actividad en Vaca Muerta: los datos del ministerio de energía de Neuquén reflejaron para noviembre un crecimiento anual de 28% para la producción de petróleo crudo, mientras que la producción de gas natural bajó 3%.