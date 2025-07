Decanazo de Atlético que eliminó a Boca de la Copa Argentina

Aquí tienes un comentario y análisis como periodista deportivo con 10 años de experiencia sobre el Atlético Tucumán 2 – Boca Juniors 1 por Copa Argentina:

¡Batacazo Decano en Santiago! Atlético Tucumán Despachó a un Boca Irreconocible en Copa Argentina

Santiago del Estero, 23 de julio de 2025 – El Estadio Madre de Ciudades fue testigo esta noche de una verdadera sorpresa en la Copa Argentina. Atlético Tucumán, con una actuación llena de garra y orden táctico, le propinó un golpe durísimo a Boca Juniors, venciéndolo por 2 a 1 y dejándolo fuera de la competencia. Un resultado que resonará en La Ribera y que pone en evidencia un presente complejo para el Xeneize.

Desde el pitazo inicial, se notó la diferencia de actitud. Atlético Tucumán, consciente de la magnitud del rival, salió a jugar su partido con una intensidad admirable. Lejos de achicarse, los dirigidos por la dupla técnica improvisada (ante la ausencia del DT principal) mostraron una concentración que Boca jamás pudo igualar. La presión alta fue una constante y ahogó la salida limpia del mediocampo xeneize, forzando errores que, a la postre, serían determinantes.

El primer gol decano, producto de una desatención defensiva de Boca, fue un baldazo de agua fría para los de Diego Martínez. Un centro sin aparente peligro encontró a la defensa mal parada y a un delantero tucumano con la viveza para empujarla. Boca sintió el golpe y, aunque intentó reaccionar, lo hizo con más empuje que fútbol. La conexión entre mediocampistas y delanteros fue casi nula. Zenón, de lo poco rescatable en la primera mitad, intentó ser el nexo, pero se encontró con un equipo sin ideas claras y con una alarmante falta de movilidad en ataque.

El segundo tiempo no cambió demasiado el panorama. Atlético Tucumán mantuvo su intensidad y, por momentos, superó a Boca también en la elaboración. El 2 a 0 fue la lógica consecuencia de un equipo que creyó en sus posibilidades y otro que se diluía en la frustración. Un tiro libre magistralmente ejecutado dejó en evidencia la falta de reacción del arquero xeneize y selló un marcador que parecía lapidario.

El descuento de Boca, sobre el final, fue más producto de la jerarquía individual y el orgullo herido que de un verdadero cambio de dinámica. Un gol que solo sirvió para maquillar un resultado que duele y mucho en Brandsen 805.

Las claves del “Batacazo”:

* Actitud y Orden Decano: Atlético Tucumán planteó un partido inteligente, con una presión asfixiante y un compromiso colectivo que ahogó a Boca. Supieron cuándo replegarse y cuándo golpear.

* La Paternidad del Mediocampo: Los volantes tucumanos fueron superiores en la marca y en la recuperación, cortando los circuitos de un Boca que nunca encontró el dominio de la mitad de la cancha.

* Boca, Desconectado y Sin Ideas: El equipo de Martínez mostró una alarmante falta de juego asociado. Las individualidades no pudieron salvar un esquema que parecía no funcionar. La imprecisión fue una constante, y la generación de juego, escasa.

* Fragilidad Defensiva Xeneize: Más allá de los nombres propios, la defensa de Boca lució desordenada y vulnerable ante los ataques tucumanos.

Este resultado es un llamado de atención mayúsculo para Boca Juniors. La eliminación temprana de la Copa Argentina, ante un rival que mostró más ganas y mejor juego, expone las falencias de un equipo que aún no encuentra su identidad y que parece depender demasiado de destellos individuales. Por el contrario, Atlético Tucumán celebra un triunfo histórico que refuerza el espíritu de un plantel que, con menos nombres rutilantes, demostró que la garra y el trabajo en equipo pueden más que cualquier chapa. La Copa Argentina, una vez más, nos regala un campeón modesto y un gigante caído.