Debuta “Voyeurs, El Lado B”: deseo, secretos y humor en la temporada marplatense

“Voyeurs, El Lado B”, la comedia escrita por Walter Ghedin, debutará en la temporada de verano marplatense hoy a las 23:00 en Espacio Cuatro Elementos (Alberti 2746). La obra, que llega tras su paso por la cartelera porteña, se presenta bajo la premisa “en un mundo donde todas miran, ¿quién se anima a ser visto de verdad?”.

El elenco está encabezado por Victoria Carreras y Cristian Sabaz, con la participación de Mónica Salvador y los actores marplatenses Juan Manuel Fernández y Clara Campos. La dirección está a cargo de Mariano Dossena. Las funciones se realizarán todos los sábados y domingos de enero y febrero en la Sala Agua del complejo.

En esta propuesta, el sexólogo Walter Ghedin expone el carácter ilusorio del deseo, entendido como una pantalla que oculta los pliegues de la vida cotidiana y el verdadero “lado B” de las relaciones humanas.

La historia se centra en una pareja con años de convivencia, atravesada por el tedio y la pérdida del deseo. La aparición de una mujer sensual y enigmática en el edificio de enfrente desencadena una trama de miradas, silencios, secretos y verdades a medias. Lo íntimo se vuelve público y lo invisible, inevitable, mientras cada personaje intenta sostener su propia versión de la realidad.