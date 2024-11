De Paul y Paredes, enojados por el caso Spreen: “No es el mensaje que queremos dar”

La polémica en torno a lo que fue el bochornoso debut de menos de un minuto del streamer Spreen en Deportivo Riestra persiste.

A las investigaciones del Tribunal de Ética de la AFA y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), se expidieron también Rodrigo De Paul y Leandro Paredes y los mediocampistas de la Selección Argentina no dudaron en sumarse al repudio alrededor del hecho.

El primero en tomar la palabra fue el Motorcito, que por más que entendió la búsqueda desde el “marketing” criticó la situación por el mensaje que deja para la juventud. “A mi lo que me causa, que creo que es lo más importante, es el mensaje y el que creo que el que está de este lado tiene que dar y creo que ese no es el mensaje correcto. Me parece que, si bien el fútbol fue para un lado con el tema del marketing porque el mundo va para ese lado, eso no tiene que opacar que nosotros tenemos que transmitir un mensaje”.

De Paul habló de la polémica alrededor del Spreen en Riestra: “No estoy de acuerdo con lo que sucedió”

“Yo lo puedo contar porque soy un chico que me costó un montón poder llegar a jugar en primera división que esa no es la manera, hay que trabajar, hay que esforzarse, caerse y volver a intentar. Es parte de todo el proceso que uno tiene que pasar para ser jugador de fútbol y ese el mensaje que tenemos que intentar dar todos”, agregó De Paul.

“No estoy de acuerdo con lo que sucedió, nosotros como Selección Argentina creo que el mensaje que demos es muy importante porque estamos muy cerca de la gente y la gente se identifica mucho con nosotros. Todos los que estemos de este lado para cumplir la camiseta de la Selección nos costó una barbaridad, nadie nos regaló nada y ese el único camino que yo conozco y que creo que es el correcto“, concluyó por su parte al respecto del tema que dominó la agenda del fútbol argentino.

Leandro Paredes habló inmediatamente después que su compañero en la mitad del terreno de juego y continuó en la misma línea. “Seguramente lo que se dijo, el pensamiento nuestro -por lo menos mío o de los compañeros con los que hablé- es más o menos lo mismo. El ejemplo, ese no es el mensaje que queremos dar para los más jóvenes“.

“Lo hablo por lo que me tocó vivir, por los compañeros que vi que ha llegado y han triunfado en el fútbol. Para llegar hicieron muchísimo sacrificio para poder jugar un partido de primera división y que pasen este tipo de cosas molesta, y molesta porque -como dije antes- no es lindo dar este tipo de mensajes“, expresó el ex-Boca actualmente en Roma.

“Cuando hay cosas que no nos gustan, hay que corregirlas. Tengo entendido que desde el Tribunal de Ética y Disciplina están trabajando sobre el hecho desde ayer. Sé que el club trabajó en un comunicado para pedir disculpas. Fue una falta de respeto al fútbol y un mensaje erróneo para la sociedad“, expresó el Chiqui en el marco del Olé Sports Summit.

De esta manera, Tapia se mostró en sintonía con declaraciones como las del delantero de Vélez Braian Romero, quien se mostró muy enojado con la evidente movida de marketing. “Hay chicos que se quitan la vida por problemas, que terminan y no llegan a cumplir con el contrato. Es un cúmulo de situaciones en las que uno no puede entender cómo se llega a ese caso”.

“Para ellos es muy importante lograr el sueño de ser profesional, y nosotros lo sabemos. Es muy importante para la AFA la exigencia de los estudios y que sigan formándose como personas sin dejar de soñar”, añadió el presidente de AFA.

