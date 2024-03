De Paul también le abrió la puerta a los Juegos Olímpicos: “Estoy a disposición”

Rodrigo De Paul afirmó que le gustaría poder formar parte de la Selección Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, aunque también reconoció que no es sencillo debido a que depende que los clubes, en este caso Atlético Madrid, le de permiso.

De esta manera, el mediocampista surgido en Racing se suma a Emiliano Martínez, quien también dejó abierta la puerta, mientras que Javier Mascherano confirmó que ya habló con Lionel Messi para invitarlo formalmente a los Juegos Olímpicos.

Este lunes, De Paul le dio una entrevista a Rumis y afirmó sobre la posibilidad de estar en París: “Me gustaría jugar los Juegos Olímpicos. Estoy dispuesto”.

Igualmente, el campeón del mundo explicó que “no depende de mí porque no es competencia FIFA y los clubes no están obligados a prestarnos”.

La invitación de Mascherano a Messi para estar en París

Los Juegos Olímpicos se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto y además de que los clubes no están obligados a ceder los jugadores por no ser fecha FIFA, antes se disputará la Copa América en Estados Unidos y ya no los tendrán, por lo que parece complicado que los den para las dos competencias.

Por reglamento, Mascherano podrá llevar a tres jugadores mayores de 23 años y en una entrevista con TyC Sports confirmó que ya mantuvo un diálogo con Messi para “invitarlo” a formar parte del plantel de la Selección Argentina en los Juegos.

“Hablé con Leo y quedamos en volver a hacerlo en un tiempo. Él recién empieza la temporada con Inter Miami, todavía falta para los Juegos, sobre todo sabiendo que también tiene la Copa América. No es una situación fácil. Hay que ver si realmente tiene la energía para estar”, explicó Mascherano y agregó: “Tampoco es nuestra intención molestarlo ni presionarlo. Nosotros le hicimos una invitación con tiempo y le damos lo que necesite para que lo piense y vea las opciones del club. Tampoco es fácil para él, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS, ausentarse un tiempo prologando. Ya tomará una decisión”.

