De Mendiguren se cruzó con un diputado del PRO que defiende al campo: “No tenés cabeza”

El secretario de Industria José Ignacio De Mendiguren expuso este miércoles en Diputados y mantuvo un duro cruce con el Pablo Torello, del Pro, identificado con el sector rural.

“No puedo discutir con vos, porque no tenes cabeza”, lo agredió el funcionario. “Vos tenés una frente grande”, le respondió el diputado, en alusión a su calvicie.

Torello había logrado enojar al ex jefe de la UIA cuando le recriminó haber destacado el crecimiento de 14 de los 16 sectores de la industria “por encima de la prepandemia”, con niveles máximos de empleo” y exportaciones de bienes fueron las más altas de la historia.

“La mayoría de ese crecimiento es la agroindustria, pese a que los derechos de exportación desagregan valor”, recriminó el diputado durante la audiencia convocada por la comisión de industria que preside el oficialista Marcelo Casaretto.

Y le dejó dos reclamos: derogar una circular del Banco Central que restringe el crédito a los productores de soja y distribuir entre los productores de trigo el 2% de las retenciones que se derivan al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y acumula 400 millones de pesos.

“No funciona porque la harina subió un 90% y la molinería compra por izquierda a valores altos. Además, están ayudando a la empresa más importante del sector”, acusó, en alusión a Molinos Río de La Plata.

De Mendiguren no la dejó pasar. “De ninguna manera hay medidas contra el campo. Todas las puso Mauricio (Macri). ¿Quién puso las retenciones?: Mauricio”, chicaneó. Torello le respondía desde su banca y el funcionario no lo toleró.

“¿Por qué no hiciste en 2001 cuando quebraste 13 millones de hectáreas?”, le reprochó, en referencia al gobierno de la Alianza. “¡Pero si yo no estaba!”, se defendió el diputado, que llegó a la política con el PRO.

“Bueno, estaba Patricia (Bullrich), (Ricardo) López Murphy. ¡La gente entraba a los Bancos para evitar los remates! Nosotros le devolvimos la tierra al campo”, se jactó. Y citó 850 mil millones de pesos en crédito “subsidiado”.

“¿Cómo subsidiado? ¡Se paga! Y pagamos retenciones”, se defendió Torello. “¿Pero qué querés? ¡Tenes que pagar impuestos! ¿Te crees un señor feudal?”, lo increpó.

Torello trataba de callarlo y no podía. “El campo invirtió 1500 millones de dólares. ¿Y me decís que está quebrado?”, le preguntó. Volvieron a cruzarse al final de la comisión y esta vez con el secretario atacó al ex ministro de Economía de Macri Hernán Lacunza. “Yo lo quiero, pero defaulteó la deuda en pesos. Debería explicarme su fracaso”.

.

Comparte esto: Twitter

Facebook