De las fisuras del transporte público no se habla “DE LAS FISURAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO NO SE HABL

Esta mañana en el Concejo Deliberante, en la Comisión de Movilidad Urbana, se trató el cambio de recorrido de la línea 555 de colectivo, un proyecto presentado con el objetivo de que pueda ingresar al barrio Nuevo Golf.

Este tipo de iniciativas es habitual en el Concejo Deliberante, que devienen de reclamos vecinales: muchas veces los colectivos no entran en los barrios y los vecinos y vecinas tienen que hacer muchas cuadras para poder tomar el transporte

público. Sin ir más lejos, recientemente se aprobó el cambio de recorrido del 562, para que pueda ingresar al barrio Hipódromo.

Sin embargo, en las últimas semanas el discurso oficialista se modificó: ya son 7 los proyectos archivados en las últimas tres comisiones de Movilidad Urbana.

“No entendemos porque el cambio de discurso, parece que estamos ante una nueva doctrina del oficialismo, si el Intendente va a tener esta línea estaría bueno que lo diga públicamente. Hoy el argumento fue que cambiar el recorrido y

extender las cuadras del mismo representa un aumento directo en el boleto, es casi extorsivo. Le están diciendo a los vecinos que no pidan más cambios de recorridos porque sino el boleto va a aumentar, casi como un castigo”, señaló Diego García, integrante de la comisión.

Cabe recordar que el pliego de Transporte municipal lleva 5 años siendo prorrogado y que recientemente se aprobó la delegación de facultades al Intendente para que pueda aumentar el boleto sin pasar por el Honorable Concejo

Deliberante.

“No presentamos cambios de recorrido porque tenemos ganas, es para facilitar el tránsito de los marplatenses y batanenses, para que puedan ir a trabajar, a la escuela, a los Centros de Salud, para que puedan tener más seguridad por la

noche. Decir no es negarle directamente el pedido a los vecinos, decir que implica un aumento de boleto es extorsionarlos para que no los pidan más. No se discute, no se modifica, siguen tomando decisiones de espaldas a los marplatenses y

batanenses”, finalizó el edil.