Davis: Argentina 2-0 ante Países Bajos; Mañana Zeballos puede definir la serie

Argentina sigue su andar en esta Copa Davis 2025 y, en un bravo desafío contra los Países Bajos, salió muy bien parado de la jornada de viernes: quedó 2-0 arriba, porque ganaron Tomás Etcheverry (64°) y Francisco Cerúndolo (21°).

El platense de 26 años puso primera ante Jesper De Jong (79°) y se impuso en un doble 6-4, y más tarde fue el turno del porteño de 27 años, el mejor rankeado, y derrotó 7-4(4) y 6-1 a Botic van de Zandschulp (°82).

Un punto el sábado le dará a la Argentina el pase al Final 8 del certamen en Bologna, donde Italia es el único clasificado al momento por ser el campeón defensor del trofeo.

A las 9, el dobles: Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Sem Verbeek y Sander Arends.

A continuación, Francisco Cerúndolo vs. Botic Van De Zandschulp.

Y finalmente, Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong.

El seleccionado nacional, con Javier Frana a la cabeza, está compuesto por Cerúndolo, Francisco Comesaña (61°) y Etcheverry en singles, mientras que para los dobles, cuenta con uno de los recientes campeones del US Open en esa especialidad, Zeballos (5°), quien estará acompañado por Molteni (19°).

Por su parte, el equipo naranja dispone de la presencia de Jesper De Jong (79°), Botic Van De Zandschulp (82°) y Guy Den Ouden (147°) y sus doblistas son Sem Verbeek (48°) y Sander Arends (23°).

Se juega al mejor de cinco partidos, que se desarrollarán al mejor de tres sets, donde cuatro encuentros serán en la modalidad de singles y el restante de dobles.