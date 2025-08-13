David Lebón llega al Radio City para presentar «Conexión»

David Lebón llega a Mar del Plata para presentar su nuevo trabajo. Será este viernes 15 de agosto.

El legendario músico, cuya carrera está entrelazada con algunos de los nombres más grandes del rock argentino, tiene una relación profunda con la música que comenzó desde su adolescencia. A lo largo de los años, Lebón pasó por bandas míticas como Pappo’s Blues, Sui Generis y Serú Girán, siempre con una guitarra y una voz que no solo acompañan su historia, sino que también definen la historia del rock en Argentina.

¿Cuándo y dónde se presenta David Lebón?

David Lebón presentará su nuevo espectáculo: “Conexión”. Este espectáculo trata sobre la música como un puente de unión, un abrazo y una emoción compartida. Se presenta como un encuentro íntimo y potente, donde el músico repasa los clásicos de su carrera y su obra más reciente.

Se presentará en Mar del Plata, el viernes 15 de Agosto a las 21hs. Las entradas están a la venta por el sistema Plateanet y en Boletería del Teatro.

Una oportunidad para reencontrarse con la buena música y disfrutar de un espectáculo único en la ciudad.