Dante Spinetta, Six Sex y Benito Cerati encabezan el Festival Mar del Pop 2026

Casa del Puente Discos y Brewhouse Puerto anunciaron la realización del Festival Mar del Pop 2026, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de febrero en Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830), con una programación que combinará figuras reconocidas y nuevos proyectos musicales.

Reafirmando su lugar como uno de los encuentros musicales más relevantes del verano en la costa atlántica, el festival presentó su line up completo para esta edición. La grilla se destaca por atravesar géneros como pop, funk, rock, electrónica y nuevas expresiones urbanas, con una propuesta diversa y federal.

Durante las tres jornadas se presentarán en vivo Dante Spinetta, Six Sex, Buenos Vampiros, Winona Riders, Militantes del Climax, Loquero, Richard Coleman, Pipo Cipolatti, Juana Rozas, Benito Cerati, Fea, Las Tussi, Atrás Hay Truenos, Maniobras.

También estarán Tomates en Verano, Uma, Chechi de Marcos, Marchitorial, Este Verano No Fui a la Playa, Fiah Miau, Zoot, Placeres, Cartas a Mi, Gilda Manson, Trazar Diamantes, No Te Me Enojes, Rata Viva Muerta y Los B Boys.