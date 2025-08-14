Curiosa situación protagonizó un policía que se atrincheró en su vivienda

Un policía golpeó a su pareja, amenazó a sus compañeros de la fuerza de seguridad y se atrincheró en su casa de Mar del Plata tras sufrir una crisis por el fallecimiento de su hijo, hecho que ocurrió en 2021.

En la madrugada de este jueves Alejandro Rodríguez, un joven de 23 años, se presentó en la comisaría y denunció que su padrastro Gustavo Díaz, personal policial, había golpeado a su mamá Silvina Llamas.

Ante este episodio, los agentes arribaron hasta el domicilio ubicado en la calle Sarmiento al 187 y allí se entrevistaron con el acusado. En medio de la charla, el sujeto sacó su arma reglamentaria y amenazó a los efectivos.

Luego, el policía se atrincheró solo dentro de la vivienda y su esposa, pese a haber sido agredida, expuso que no quería dejarlo solo.

De este modo, según indica el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, se realizó un perímetro a distancia para llevar a cabo el respectivo operativo.

Se supo que el agente posee problemas personales por el fallecimiento de su hijo adolescente, Valentino Díaz Llamas, de 13 años, en accidente de tránsito en el 2021.

En el lugar actúan efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal policial de la comuna Coronel Vidal.