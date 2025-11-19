Cúneo Libarona declinó su alejamiento a instancias de Karina Milei y sigue en Justicia

Si bien su nombre sonó como mucho más que probable, el intendente Guillermo Montenegro no ocupará la estratégica cartera de Justicia de la Nación. En su entorno siempre estimaron en que sólo se trataba de operaciones, descartando los rumores existentes. Claro que las especias provenían nada menos que de especializadas columnas de política nacional como Clarín, La Nación e Infobae, entre otros. Montenegro nunca confirmó ni que lo habían llamado, pero sus fojas lo hacían potencial candidato. Aunque pueden sucederse meses en los cuales pueden dispararse más recambios, a los cuales es muy afecto este gobierno donde nadie parece tener la silla asegurada aún en los entornos de los hermanos Milei.

A partir del resultado de las elecciones del 26-O comenzaron a desinflarse las expectativas y hoy se confirma por el despacho de Noticias Argentinas que el actual ministro Cúneo Libarona, continuará en el cargo pese a su voluntad de renunciar, y fue recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un encuentro en el que actualizó los detalles de la cartera que lidera.

Luego de que anticipara públicamente su decisión de dar un paso al costado del ministerio, a raíz de la salida de Gerardo Werthein de la Cancillería, el presidente Javier Milei ordenó que el mediático abogado se mantuviese en funciones hasta nuevo aviso, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la tarde del martes, tras una breve licencia médica por una operación de rodilla, Cuneo Libarona visitó los despachos de Jefatura de Gabinete para rendir cuentas y exponer las principales urgencias de la cartera.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, supo declarar en la previa a las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.

Sin embargo, algunas semanas más tarde, el funcionario aceptó continuar en el cargo a pedido del libertario. «Pensó que era una buena idea irse antes de las elecciones. Se equivocó», ironizó ante la agencia Noticias Argentinas una importante voz de la mesa chica libertario.

Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes aseguran que la permanencia de Cúneo Libarona responde a una voluntad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de evitar un ascenso del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, continuará en traje de ministro al menos hasta el mes de marzo. «Se va a ir cuando lo autoricemos. Antes no», garantizó un funcionario.