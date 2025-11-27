¿Cúneo Libarona al rescate del ‘Chiqui’ Tapia?: apoyo a un financista cercano a la AFA

Todo está conectado en la política argentina y en el mundo del poder y la AFA no es la excepción. En las últimas horas se conoció que el estudio de abogados del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien amagó con irse del gabinete y al final se quedó, es el que representa a Maximiliano Ariel Vallejo en una causa por presunto lavado de dinero.

Hasta ahí lo formal. Pero Vallejo, dueño de Sur Finanzas, está vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia.

Vallejo designó como abogados en las últimas semanas a Augusto Nicolás Garrido y Pablo González en la causa por presunto lavado de dinero que se investiga en la Justicia en lo Penal Económico, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Ambos integran el estudio ‘Cúneo Libarona Abogados’. La conexión de Cúneo Libarona con el fútbol no se agota ahí dado que el actual ministro fue un frustrado candidato a presidente de Racing en 2014.