La posibilidad de realizar un plazo fijo está disponible para todas las personas usuarias de Cuenta DNI con una tasa de 52% anual.
Todas las personas usuarias de la app pueden acceder a esta función, incluso jóvenes desde los 13 años, Hay tres opciones de plazo fijo: 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de $1.000.Un dato relevante es que el 40% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad son clientes/as vinculados con el Banco exclusivamente a través de Cuenta DNI, sin cobrar su sueldo ni tener productos contratados previamente. Además, alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún PF vigente. Es decir, no venían utilizando ese instrumento de inversión. Esto refleja el fuerte impacto de la app como herramienta de inclusión financiera.
¿Cómo funcionan los plazos fijos de Cuenta DNI?
Los plazos fijos realizados a través de app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. De esta manera, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días con la tasa actual de 52% anual, un mes después se le acreditarán en la billetera digital $1.042.739,73.Cuenta DNI no es solo una billetera digital: es unapolítica públicaque busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.De esta manera, la billetera digital de Banco Provincia se posiciona como una de las más completas del país y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva.Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia. (DIB)