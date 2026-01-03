Cuenta DNI arranca 2026 con una batería de descuentos: beneficios de verano, gastronomía y supermercados

Cuenta DNI comienza el 2026 con una genda ampliada de promociones pensadadas para a compañar el consumo durante la temporada de verano en toda la Provincia de Buenoa Aires.

La billetera digital del Banco Provincia, que ya supera los 10 millones de personas usuarias, renueva y suma beneficios en comercios de cercanía, balnearios, gastronomía, ferias, mercados, supermercados y rubros esenciales como farmacias y librerías.

Durante enero, los descuentos estarán disponibles tanto en los principales destinos turísticos como en el resto del territorio bonaerense, con topes de reintegro semanales y promociones especiales que permiten ahorrar hasta $25.000 mensuales solo en compras de cercanía.

Beneficios especiales de verano: marcas y balnearios

Una de las principales novedades del mes es el beneficio exclusivo en marcas destacadas del verano, que ofrece:

25% de ahorro todos los días

Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca

La promoción incluye reconocidas marcas gastronómicas y comerciales como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes y SAO Medialunas.

Además, se suman balnearios adheridos como El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje, entre otros, consolidando a Cuenta DNI como una de las herramientas más utilizadas durante la temporada alta.

Gastronomía y estaciones de servicio

Otra de las novedades del verano es el beneficio en comercios gastronómicos:

Ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en locales adheridos.

También se suma la promoción FULL YPF:

25% de descuento los sábados y domingos

Tope de $8.000 por semana

No aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía: más rubros y mayor tope

Desde enero, la promo en comercios de barrio amplía su alcance e incorpora carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio es:

20% de descuento todos los viernes

Nuevo tope de reintegro: $5.000 por viernes

Se alcanza con $25.000 en consumos.

Como enero tiene cinco viernes, el ahorro mensual en este rubro puede llegar a $25.000.

Ferias, mercados y universidades

Cuenta DNI mantiene descuentos fuertes en espacios de consumo popular y educativo:

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días Tope de $6.000 por semana

: Universidades bonaerenses : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos Tope de $6.000 por semana

:

Librerías, farmacias y perfumerías

Los beneficios en rubros esenciales continúan sin modificaciones en enero:

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes Sin tope de reintegro

: Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves Sin tope de reintegro

:

Supermercados: descuentos de lunes a sábado en toda la provincia

Cuenta DNI también sostiene un esquema amplio de beneficios en supermercados, con promociones que varían según el día y la cadena. Además, quienes cobran jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia acceden a un 5% adicional de ahorro.

Descuentos vigentes: