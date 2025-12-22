Cubero habló del vínculo tirante con Nicole Neumann: “Cuando las familias terminan mal…”

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Fabián Cubero volvió a referirse a la relación tirante que mantiene con Nicole Neumann, de quien se separó en 2017.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, el ex futbolista habló de la organización familiar por sus hijas Allegra, Indiana y Sienna, a la vez que dio detalles sobre la fiesta de 15 de Allegra y la celebración paralela que prepara la modelo.

El ex jugador y la conductora atravesaron años de conflictos, tanto mediáticos como judiciales. En diálogo con Infama, Cubero reconoció que la convivencia entre ambos sigue siendo tensa: “Pasamos mi cumpleaños y Navidad juntos y después las nenas se van a pasar Año Nuevo con la mamá. Es un acuerdo fijo, no hubo que negociar nada”.

Sin embargo, recordó el conflicto que mantuvieron durante las vacaciones pasadas, cuando -según su versión- Neumann no respetó las fechas acordadas: “Ahí sí tuve un problema. Hasta ahora todo se está cumpliendo como se pactó, pero esperemos que no haya ningún martes 13, porque el Juzgado sigue cruzado de brazos como si no hubiera pasado nada”.

Visiblemente molesto, Cubero manifestó su enojo por la falta de consecuencias legales: “No se tomó ninguna medida y eso me genera mucho fastidio, es una situación que me molesta”.

En ese sentido, reafirmó cómo está pautado el receso de verano: “Primera quincena con la mamá y la segunda conmigo. Después hay que rezar para que se cumplan las fechas, nada más”.

Por otro lado, el ex jugador aclaró que Nicole Neumann no estará presente en la fiesta de 15 de Allegra y habló sobre el festejo alternativo que organiza la modelo: “La idea original era hacer la fiesta conmigo y el viaje con la mamá. De todos modos, ella tiene todas las posibilidades de hacerle la celebración que quiera”.

Finalmente, Cubero fue tajante al explicar por qué no compartirán el evento: “Eso se pactó desde el primer momento. Las familias que terminan bien pueden hacerlo juntas. Las que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Así de simple”.